Wartość chińskiego eksportu na Czarny Ląd wzrosła od 2000 do 2020 roku z 5 do 110 mld dol. Co ciekawe, nie jest do jednokierunkowa droga – również afrykański eksport do Chin rośnie, choć nie w aż tak szybkim tempie. W 2020 roku wartość towarów i usług sprzedawanych z Afryki do Państwa Środka wyniosła 62 mld dol. Pekin wykazywał zainteresowanie przede wszystkim surowcami.

Chiny są też od lat nieprzerwanie największym inwestorem w Afryce. W samym tylko 2018 roku wkład tego kraju w całkowite inwestycje infrastrukturalne wyniósł jedną czwartą.