"W lutym mniejszej lub większej poprawie uległy wszystkie brane przez nas pod uwagę wskaźniki nastrojów społecznych. Badani lepiej niż w styczniu oceniają zarówno ogólną sytuację w kraju, jak i jego sytuację polityczną, stan gospodarki czy wreszcie sytuację własną i warunki materialne swoich gospodarstw domowych. Co więcej, wyraźnie częściej spodziewają się poprawy we wszystkich tych dziedzinach, a poziom optymizmu wzrósł zwłaszcza w przewidywaniach dotyczących zmiany sytuacji gospodarczej w kraju oraz warunków materialnych własnych gospodarstw domowych" - przekazało w piątek Centrum Badania Opinii Społecznej.

Pozytywnie sytuację w kraju częściej oceniają osoby starsze, pochodzące z mniejszych miejscowości, gorzej wykształcone, dobrze oceniające swoje warunki materialne, częściej praktykujące religijnie oraz posiadające poglądy prawicowe. Spośród grup społeczno-zawodowych najwięcej ocen pozytywnych odnotowano wśród rencistów (48 proc.), emerytów (45 proc.) oraz rolników (44 proc.).

Pozytywne oceny dominują znacząco wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, tak jak wśród sympatyków wszystkich ugrupowań opozycyjnych przeważają oceny negatywne. Krytyczne opinie przeważają też wśród badanych niezdecydowanych, na kogo głosować oraz niezamierzających głosować.

Poprawę sytuacji w kraju zakłada co piąty badany, co stanowi 5-punktowy wzrost w stosunku do stycznia i najlepszy wynik od lipca 2021 roku. Pomimo widocznej poprawy, znów należy podkreślić, wyższe odsetki Polaków zakładają pogorszenie sytuacji w kraju w przeciągu roku (35 proc.) lub brak zmian (35 proc.).

Odsetek ocen pozytywnych obecnej sytuacji politycznej w kraju wzrósł o 2 punkty w stosunku do stycznia (18 proc. wobec 16 proc.), a udział opinii negatywnych spadł o 5 punktów (47 proc. wobec 52 proc.). Więcej niż co czwarty badany (29 proc.) wskazał, że sytuacja polityczna jest ani dobra, ani zła.

Podobnie jak w przypadku ogólnej sytuacji w kraju, sytuację polityczną w większym stopniu pozytywnie oceniają osoby starsze, gorzej wykształcone, określające swoje warunki materialne jako dobre, częściej praktykujące religijnie i posiadające poglądy prawicowe. Najwięcej ocen pozytywnych pojawia się wśród rolników oraz emerytów. Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości jako jedyni częściej oceniali sytuację polityczną w kraju pozytywnie niż negatywnie.

Poprawiły się również oceny obecnej sytuacji gospodarczej w kraju. 25 proc. Polaków wskazało ją jako dobrą, natomiast odmienne zdanie wyraziło 43 proc. pytanych. Tylko wyborcy PiS-u ocenili w większości stan polskiej gospodarki za dobry, poza tym wśród zwolenników wszystkich ugrupowań opozycyjnych, a także wśród niezdecydowanych i niezamierzających głosować, przeważały oceny negatywne

"Poprawiły się nieco oceny sytuacji własnej rodziny. Udział ocen pozytywnych wzrósł o 3 punkty (52 proc. wobec 49 proc. w styczniu), a negatywnych utrzymał się na zbliżonym poziomie (8 proc. wobec 9 proc. poprzednio). Dwóch na pięciu badanych (39 proc. wobec 42 proc. w styczniu) stwierdziło, że sytuacja ich rodziny jest ani dobra, ani zła" - przekazał CBOS.

Zadowolenie z poziomu życia własnej rodziny oraz z warunków materialnych swojego gospodarstwa domowego rośnie wraz z dochodami ankietowanych per capita. Jak wyjaśniło Centrum Badania Opinii Społecznej, dobrą ocenę wskazały też częściej osoby młodsze, żyjące w największych miastach, lepiej wykształcone i wyznające poglądy prawicowe.

Badanie przeprowadzono w dniach 6-19 lutego 2023 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 982 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 58,4 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 25,9 proc. – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 15,7 proc. – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI).

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę. (PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska