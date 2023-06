Z danych Personnel Service wynika, że przed wybuchem pandemii, w latach 2014-2019 Ukraińcy w pierwszych trzech miesiącach roku zostawiali w naszym kraju: w sklepach i na usługi, średnio 1,42 mld zł rocznie. W 2020 r. wynik ten spadł do 1,4 mld zł. Największe tąpnięcie nastąpiło w latach 2021 i 2022, kiedy Ukraińcy wydawali w Polsce odpowiednio 452,8 mln zł oraz 647,2 mln zł w kwartał. "Teraz wyniki wracają do trendu wzrostowego. W ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku wydatki Ukraińców w Polsce przekroczyły 1,41 mld zł, czyli więcej niż w pierwszym półroczu 2021 roku" - podano.

Reklama

Jak dodano, to także ponad dwukrotnie więcej niż rok temu. "Tym samym wracamy do wyników notowanych przed pandemią" - podkreślono. Przypomniano, że rekord padł w 2017 r., kiedy wydatki zbliżyły się do 1,7 mld zł.

Jak wskazuje założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot, ruch na granicy polsko-ukraińskiej przekłada się bezpośrednio na wydatki Ukraińców w Polsce, które w pandemii spadły, a teraz wracają do trendu wzrostowego.

Reklama

Liczba Ukraińców stabilizuje się

"Wynika to z tego, że liczba Ukraińców w naszym kraju zaczyna się stabilizować i wynosi ok. 2 mln. To poziom, który znamy sprzed pandemii, stąd powrót wydatków. Zakładamy utrzymanie się takiego stanu w kolejnych miesiącach" - wskazał Inglot.

Jego zdaniem ruch na granicy polsko-ukraińskiej jest "dosyć stabilny już od jakiegoś czasu". "Podobna liczba osób każdego miesiąca wjeżdża i wyjeżdża z naszego kraju. Te liczby oscylują wokół 700 tys. osób w jedną i drugą stronę. Patrząc na maj różnica wynosi 35 tys. i akurat był to miesiąc, w którym więcej osób wyjechało z Polski. W czerwcu na razie szala przechyla się na stronę wjeżdżających, których jest ponad 719 tys., natomiast wyjeżdżający to niecałe 650 tys." - dodał.

Jak podał w poniedziałek GUS, cudzoziemcy w Polsce w I kwartale tego roku wydali na towary i usługi 8,9 mld zł, czyli o 37,7 proc. więcej rdr. Polacy za granicą wydali w tym czasie 5,5 mld zł, to o 39,3 proc. więcej.

W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (50,9 proc.), następnie z: Ukrainą (20,0 proc.), Czechami (13,6 proc.), Słowacją (7,7 proc.), Litwą (4,4 proc.), Białorusią (3,2 proc.) i Rosją (0,2 proc.) - podał GUS.

Personnel Service zajmuje się m.in. rekrutacją pracowników z Ukrainy na potrzeby pracodawców w Polsce, outsourcingiem, pracą tymczasową. Ma oddziały na Ukrainie, działa też w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii oraz Finlandii. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta