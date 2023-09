Z danych Eurostatu wynika, że zarówno w przypadku eksportu, jak i importu, udział Rosji w unijnym handlu spadł znacznie poniżej poziomu sprzed inwazji. Wartości wyrównane sezonowo pokazują, że udział Rosji w imporcie spoza UE spadł z 9,6 proc. w lutym 2022 r. do 1,7 proc. w czerwcu 2023 r. Rosyjski udział w eksporcie poza UE spadł w tym samym okresie z 3,8 proc. do 1,4 proc.

Szczyt deficytu w handlu z Rosją

W marcu 2022 r., miesiąc po inwazji, Unia Europejska odnotowała rekordowy deficyt w handlu z Rosją spowodowany wysokimi cenami produktów energetycznych. Wyniósł on 18,5 mld euro. Do czerwca 2023 r. deficyt handlowy z Rosją udało się znacznie obniżyć. Przez cztery miesiące z rządu (od marca do czerwca) bieżącego roku utrzymywał się na poziomie poniżej miliarda euro: odpowiednio 0,1 mld euro w marcu, 0,8 mld euro w kwietniu i po 0,4 mld euro w maju i czerwcu.

Duży wpływ na obniżenie deficytu miał spadek miesięcznej wartości importu z Rosji o 18,6 mld euro. W marcu 2022 r. UE importowała z Rosji towary za 21,9 mld euro, podczas gdy w czerwca 2023 r. wartość ta spadła do 3,3 mld euro. Jednocześnie wartość eksportu spadła z 3,4 mld euro w marcu 2022 r. do 2,9 mld euro w czerwcu 2023 r.

Deficyt handlowy UE-Rosja w zakresie energii

W drugim kwartale 2023 r. deficyt w bilansie handlowym Wspólnoty z Rosją w zakresie towarów wyniósł 1,6 mld euro, podczas gdy w drugim kwartale 2022 r. wynosił 45,0 mld euro.

Redukcję niekorzystnego bilansu w wymianie handlowej z Moskwą można w głównej mierze przypisać spadkowi importu rosyjskiej energii. Deficyt handlu energią został zmniejszony z 40,4 mld euro w drugim kwartale 2022 r. do 5,7 mld euro w drugim kwartale 2023 r.

Spada zależność UE od rosyjskiej energii

W ciągu ostatnich dwóch lat zależność UE od importu energii z Rosji zauważalnie spadła. W szczególności paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa.

Porównując II kwartał 2021 r. z II kwartałem 2023 r., udział rosyjskiej ropy w imporcie UE spadł o 27 p.p. (z 29,2 proc. w 2021 r. do 2,3 proc. w 2023 r.), udział gazu ziemnego o 26 p.p. (z 38,5 proc. do 12,9 proc.), a węgla o 45 p.p. (z 45,0 proc. do zera).