Posłanka Izabela Leszczyna przedstawiając na konwencji KO "100 konkretów na 100 dni" propozycje programowe zapowiedziała, że jedną z nich jest wprowadzenie obligacji antyinflacyjnych, które będą emitowane przez Narodowy Bank Polski. "Zniesiemy podatek od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki dla oszczędności inwestycji do 100 tys. zł i ponad rok" - zadeklarowała.

Dodała, że z ponad tysiąca spotkań i rozmów z przedsiębiorcami "wiemy, że oczekujecie stabilnego prawa, przewidywalnych i prostych podatków". "I to wam gwarantujemy" - zapewniła. "Mamy dla was także konkrety. Po pierwsze obniżymy koszty prowadzenia działalności dla mikroprzedsiębiorców. Za świadczenie chorobowe dla waszego pracownika od pierwszego dnia zapłaci ZUS" - mówiła posłanka.

Urlopy dla przedsiębiorców

"Urlop dla przedsiębiorcy. To jeden miesiąc w roku bez składek na ubezpieczenia społeczne, ale ze świadczeniem urlopowym w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia. I wreszcie to, na co chyba wszyscy czekają - zryczałtowana składka zdrowotna" - zaznaczył Leszczyna.

"Koniec ze składką od samochodu. Państwo ma dbać o tych, którzy pracują, którzy płacą podatki, a w sposób szczególny o tych, którzy tworzą miejsca pracy" - podkreśliła.

Adam Szłapka zapowiedział: "koniec z niekończącymi się kontrolami w przedsiębiorstwach". "Przedsiębiorcy chcą pracować, bo to oni są lokomotywą polskiej gospodarki, a nie potencjalnymi przestępcami" - mówił lider Nowoczesnej.

"Koniec z podatkiem od niezapłaconych faktur. Naszym konkretem jest kasowy PIT, czyli podatek dopiero wtedy, kiedy pieniądze wpłyną na konto" - zapowiedział.

Podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. zł

Przypomniał też zapowiedź podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł i podkreślił, że zdecydowana większość emerytów nie zapłaci żadnego podatku dochodowego. "To jest nasz konkret - realnie wyższe emerytury" - mówił Szłapka.

Zapowiedział także przywrócenie handlu w niedziele. Dodał, że na tej propozycji zyskają konsumenci, pracownicy, a także przedsiębiorcy. "Chcę, żeby jeden bardzo ważny punkt padł z mojej strony jako przewodniczącego Nowoczesnej: naszym konkretem jest realny rozdział Kościoła od państwa" - oświadczył.(PAP)

autorzy: Marcin Chomiuk, Daria Kania, Rafał Grzyb