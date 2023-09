Podczas konferencji prasowej w Szczawnie-Zdroju (Dolnośląskie) wiceminister klimat i środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska przypomniał, że Dolny Śląsk, a w szczególności region wałbrzyski, jest liderem w pozyskiwaniu środków z programu „Ciepłe mieszkanie”. „W pierwszej edycji tego programu na Dolnym Śląsku zagospodarowano 30 proc. środków ogólnopolskich” – mówił.

Wiceminister podkreślił, że „Ciepłe mieszkanie” to program, który służy wymianie tzw. kopciuchów na bezemisyjne źródła ciepła oraz poprawie efektywności energetycznej budynków. „A co za tym idzie służy obniżeniu rachunków za energię i wreszcie (…) mamy też efekt ekologiczny – czyste powietrze” – mówił Zyska.

Wiceminister poinformował, że w nowej edycji programu podniesiono wartość dofinansowań. „Od 16,5 tys. zł do 43,9 tys. zł dla rodziny i osób fizycznych. Jest też nowość – 350 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych, nawet do 375 tys. jeśli wspólnota mieszkaniowa kupi pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, wykona termomodernizację budynku, doprowadzi do podwyższenia efektywności energetycznej swojego domu” – mówił Zyska.

Nabór wniosków do "Ciepłego mieszkania"

Nabór wniosków na 2. Edycję programu „Ciepłe mieszkanie” rozpocznie się w piątek. Zyska podkreślił, że program jest uzupełnieniem „ofert rządu” jeśli chodzi o poprawę jakości powietrza w Polsce. „Mamy również program +Czyste powietrze+ z budżetem ponad 100 mld zł, który jest adresowany do właścicieli budynków jednorodzinny” – przypomniał.

Paweł Mirowski, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste powietrze” i efektywności energetycznej budynków oraz wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreślił, że w ramach pierwszego naboru programu „Ciepłe Mieszkanie” podpisano 374 umowy z gminami na ponad 746 mln zł, co pozwoli na realizację przedsięwzięć w przeszło 33,5 tys. lokali mieszkalnych.

W ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" można będzie wymienić m.in. przestarzałe, wysokoemisyjne, a tym samym nieekologiczne piece na kotły gazowe, kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła. Z pieniędzy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można też będzie lokal podłączyć do efektywnego zbiorczego źródła ciepła w budynku czy do sieci ciepłowniczej. Dofinansowywana jest również wymiana okien i drzwi, a także modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Program realizowany jest w modelu, w którym NFOŚiGW udostępnia środki na realizację funduszom wojewódzki, a one podpisują umowy z zainteresowanymi gminami. Następnie gminy ogłaszają na swoim terenie nabór wniosków wśród mieszkańców . Od dofinansowanie mogą starać się właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, osoby posiadające ograniczone prawa rzeczowe do lokali mieszkalnych, najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, a także wspólnoty mieszkaniowe posiadające od trzech od siedmiu lokali.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski