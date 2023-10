931 mln ton zmarnowanej żywności na świecie

Jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) co roku na całym świecie marnuje się ponad 931 mln ton żywności – ok. 13 proc. produkcji ulega zniszczeniu jeszcze zanim trafi do sprzedaży detalicznej, a kolejne 17 proc. jest wyrzucane przez konsumentów.

- Tedane są przerażające – rocznie marnowanych jest na świecie 1,3 mld ton żywności zdatnej do spożycia, podczas gdy 868 mln ludzi cierpi głód. Zmarnowana żywność pozwoliłaby nakarmić aż 2 mld osób. Gdybyśmy zatem przekazali tylko połowę zmarnowanej żywności potrzebującym, zlikwidowalibyśmy problem głodu na świecie – mówi Urszula Bejma, zastępca dyrektora Caritas Polska.

Większość żywności w Polsce marnują gospodarstwa domowe

Z szacunków Caritas wynika, że w Polsce marnuje się co roku ok. 5 mln ton żywności,z czego 60 proc. przypada na gospodarstwa domowe.Najczęściej w naszych domach marnują się produkty z krótkim terminem przydatności:warzywa i owoce, mięso czy pieczywo.- Sprawa jest o tyle trudna i niezrozumiała, że przecież wiele osób w naszych kraju potrzebuje wsparcia w zakresie żywienia. Robiąc zakupy, warto się zastanowić, ile żywności potrzeba i odpowiednio zaplanować posiłki – podkreśla Bejma.

Jak walczyć z marnotrawstwem żywności?

Zdaniem wiceministra rolnictwa Rafała Romanowskiego nadrzędnym narzędziem walki z marnotrawstwem żywności powinny być kampanie skierowane do konsumentów. - Produkcji nie jesteśmy w stanie odgórnie, regulacyjnie ograniczać. Natomiast możemy i powinniśmy prowadzić działania edukacyjne skierowane do konsumentów, w tym przede wszystkim do dzieci. Tak, aby utrwalać w nich właściwe wzorce dotyczące nie tylko zdrowego i jakościowego odżywienia się, ale także pokazywać skalę problemu, jakim jest marnotrawstwo żywności – ocenia w rozmowie z nami minister.

Dodaje, że zjawisko jest szczególnie odczuwalne w obszarach miejskich i w krajach wysoko rozwiniętych. - Jeżeli w Warszawie średni dochód przekracza 160 proc. średniej unijnej, to w takim przypadku nie patrzy się na koszty marnowanego żywności. W biedniejszych ośrodkach, na wsiach z większą rozwagą podejmuje się decyzje zakupowe i mniej się marnuje – mówi Romanowski.

Zdaniem ekspertów w Polsce poszerza się świadomość konsumentów, którzy zaczynają łączyć swoje codzienne wybory zakupowe z realnymi potrzebami oraz z wpływem, jaki wyrzucana żywność ma na środowisko, a także uświadamiając sobie, ile zasobów, czasu i środków pochłonęło jej wyprodukowanie.

Caritas Polska dostrzega pozytywne efekty programów edukacyjnych oraz współpracy z sieciami handlowymi. - Tylko w 2022 r. w programie Spiżarnia Caritas nawiązaliśmy współpracę z 1350 sklepami, 18 hurtowniami i 22 magazynami.Dzięki programowi od 2017 r. przekazaliśmy potrzebującym ponad 28 tys. ton żywności – tłumaczy Bejma. Dodaje, że żywność odbierana ze sklepów, hurtowni i magazynów jest żywnością pełnowartościową, jedynie z krótkim terminem przydatności do spożycia, więc wycofywana ze sprzedaży. – Wartość tych uratowanych produktów to ok. 340 mln zł – dodaje przedstawicielka Caritas.

Podnoszeniu wiedzy o zjawisku służy też Międzynarodowy Dzień Świadomości na temat Strat i Marnowania Żywności, który obchodzony jest co roku 29 września.