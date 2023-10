„To relacja, która dobiegła końca” – powiedział w środę Miguel Berger, ambasador Niemiec w Wielkiej Brytanii podczas Energy Intelligence Forum w Londynie. Podobnie myśli Graham Stuart, brytyjski minister ds. energii i zerowych emisji, który powiedział, że „powrotu nie będzie”.

Inwazja na Ukrainę zamknęła gazociągi

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę Europa zmniejszyła swoją zależność od rosyjskiej energii. W zeszłym roku region wprowadził zakazy importu rosyjskiego węgla i ropy. Dostawy gazu ziemnego również znacznie spadły. Dostawy rurociągiem Nord Stream początkowo zostały wstrzymane przez Rosję pod pretekstem przerw technicznych, a następnie gazociąg został uszkodzony w wyniku podmorskich eksplozji. Rosja dostarcza obecnie mniej niż 10 proc. dostaw energii dla regionu w porównaniu z ponad jedną trzecią, jaką dostarczała przed wojną w Ukrainie.

Dla Wielkiej Brytanii nie jest to wielka zmiana, ponieważ według raportu parlamentu, w 2021 roku na Wyspy Rosja dostarczyła zaledwie 4 proc. gazu i 9 proc. ropy. Natomiast dla Niemiec odcięcie od rosyjskich zasobów to był poważny wstrząs, który pozbawił niemiecką gospodarkę około połowy dostaw gazu.

„Sytuacja jest bardzo trudna” – powiedział Berger. Ceny gazu pozostaną wyższe niż przed rosyjską inwazją, tworząc „ciągłą presję na Niemcy i ich przemysł”.

LNG nadal płynie z Rosji

Import gazu rurociągowego z Rosji został w większości wstrzymany, ale od czasu inwazji wzrosły dostawy skroplonego gazu ziemnego. Hiszpania, Francja i Belgia znalazły się w gronie krajów, które zwiększyły zakupy mocno schłodzonego paliwa z Rosji. Wielka Brytania zakazała importu LNG z Rosji go, a Niemcy unikają rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego bez formalnego embargo.

Dostawy te będą również stopniowo wycofywane w całej Europie w miarę kontynuowania przez Kontynent wysiłków na rzecz dywersyfikacji źródeł gazu, powiedział Berger.

Bezpieczeństwo energetyczne

Niedawny wyciek z gazociągu przez Morze Bałtyckie, co do którego istnieje podejrzenie sabotażu, przypomina o zagrożeniach dla dostaw energii do Europy. Stuart powiedział, że Wielka Brytania w dalszym ciągu koncentruje się na bezpieczeństwie i współpracuje z innymi członkami NATO w celu ochrony infrastruktury.