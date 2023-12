Indeks Menadżerów Zakupów PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 48,7 pkt w listopadzie 2023 r. z 44,5 pkt zanotowanych przed miesiącem, poinformował S&P Global. Wzrost wskaźnika PMI o 4,2 m/m pkt był najwyższym w 25- letniej historii badania.

"Wskaźnik PMI mocno wzrósł w listopadzie do 48,7 pkt, w porównaniu do październikowego poziomu 44,5 pkt. Najnowszy odczyt wskazuje, że warunki prowadzenia działalności w sektorze przemysłowym uległy pogorszeniu dziewiętnasty miesiąc z rzędu. Jednocześnie jednak tempo tego spadku było w listopadzie najwolniejsze w całym okresie spadkowym. Co więcej, wzrost wskaźnika PMI miesiąc do miesiąca o 4,2 pkt był najwyższy w 25- letniej historii badania (z wyłączeniem pandemicznych miesięcy od maja do lipca 2020 roku). W listopadzie warunki popytowe zbliżyły się do stabilizacji. Chociaż liczba nowych zamówień spadła dwudziesty pierwszy miesiąc z rzędu – co stanowi drugi pod względem długości okres spadkowy w historii badania – to jednak tempo tego spadku uległo spowolnieniu do najsłabszego w całej sekwencji" - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy wynosił 45,3 pkt.

W listopadzie znacznej poprawie uległy nastroje polskich producentów dotyczące przyszłej produkcji. Optymizm mocno wzrósł po raz drugi w ciągu trzech miesięcy, osiągając najwyższy poziom od lutego 2022 roku, czyli od okresu tuż przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę, podano także.

"Pozytywne przewidywania producentów związane były z inwestycjami w nowe produkty i moce produkcyjne, poprawą warunków gospodarczych w Europie, napływem nowych klientów i spadkiem inflacji" - czytamy dalej.

Znacznie wolniej w listopadzie spadało zatrudnienie, zaległości w realizacji zamówień oraz aktywność zakupowa. Na ogólne ożywienie popytu w Europie i na świecie wskazuje ponowne wydłużenie czasu realizacji dostaw oraz pierwszy wzrost średnich cen surowców od ośmiu miesięcy, podał S&P Global.

"Główny wskaźnik pozostaje na poziomie poniżej 50,0 pkt, ale ostatnia dynamika wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo powrotu do obszaru wzrostu w grudniu. W listopadzie niemal ustabilizowała się liczba nowych zamówień – spadek tego wskaźnika był najmniejszy od marca 2022 roku. Zgodnie z tą tendencją, prognozy przedsiębiorców z sektora przemysłowego na najbliższe 12 miesięcy są najlepsze od lutego 2022 roku, czyli od okresu bezpośrednio poprzedzającego pełnoskalową inwazję Rosji na Ukrainę. Ożywieniu dynamiki towarzyszyły w listopadzie opóźnienia ze strony dostawców i wyższe ceny zakupu środków produkcji, choć presja inflacyjna w sektorze przemysłowym pozostaje znacznie poniżej 25-letniego trendu" - skomentował dyrektor ekonomiczny S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin, cytowany w komunikacie.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.

