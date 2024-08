Polskie inwestycje z KPO - jaka jest ich wartość?

"Przekroczyliśmy 5,5 mld (złotych - PAP) inwestycji z KPO. Kolejna wypłata na 493 mln zł właśnie zeszła z kont PFR (Polskiego Funduszu Rozwoju - PAP)" - napisała w czwartek na platformie X minister funduszy i polityki regionalnej (MFiPR) Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Szefowa MFiPR przekazała też, że 398 mln zł, czyli największą część kwoty na inwestycje w ramach KPO przeznaczono na program "Czyste powietrze", tj. ocieplenie domów, instalację nowoczesnych, czystych źródeł ogrzewania.

Branżowe Centra Umiejętności w Polsce

"Przyśpieszamy też z ważnym programem - tworzenia Branżowych Centrów Umiejętności (w sumie powstanie ich 120)" - zapowiedziała Pełczyńska-Nałęcz. Dodała, że centra te będą działały w całej Polsce i "umożliwią uzyskiwanie przydatnych zawodowo kwalifikacji i przekwalifikowanie się osobom już pracującym". "Dziś wypłacamy na ten projekt kolejne - 22 mln" - dodała we wpisie minister.

W kwietniu br. resort funduszy i polityki regionalnej poinformował, że Polska otrzymała z pierwszego wniosku o płatność 27 mld zł. "To jest największy jednorazowy przelew, który wpłynął z Unii Europejskiej do Polski w czasie naszego 20-letniego członkostwa" – powiedziała wtedy Pełczyńska-Nałęcz, cytowana w komunikacie ministerstwa. W pierwszej połowie lipca minister przekazała, że dwa kolejne wnioski o płatność z KPO zostaną wysłane do Komisji Europejskiej "zaraz po wakacjach", dzięki czemu środki z nich mają trafić do Polski pod koniec br.

Krajowy Plan Odbudowy: cel i zasięg inwestycji

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który ma wzmocnić polską gospodarkę. Jak napisano na rządowej stronie dot. KPO, środki z programu mają pomóc Polsce szybciej osiągnąć wyznaczone wcześniej cele, zrealizować nowe inwestycje, przyśpieszyć wzrost gospodarczy i zwiększyć zatrudnienie. Fundusze zostaną zainwestowane m.in. w rozwój gospodarki, innowacje, środowisko, cyfryzację, edukację i zdrowie. Po zakończonej w lipcu br. rewizji KPO składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Polska otrzyma z KPO 59,8 mld euro, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie pożyczek. Zgodnie z celami UE prawie 45 proc. budżetu KPO jest przeznaczona na cele klimatyczne, a ponad 21 proc. na transformację cyfrową. (PAP)