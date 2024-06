Ile wyniosła stopa bezrobocia w maju? GUS podał najnowsze informacje

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podaje, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy spadła do 776,6 tys. osób w maju. To o 20,5 tys. mniej niż miesiąc wcześniej. Czy oznacza to trwały trend spadkowy na rynku pracy?