Oczekiwana liczba dzieci na kobietę prawdopodobnie spadła w tym roku do 0,72 i prawdopodobnie będzie nadal spadać do 2025 r., kiedy to ma osiągnąć 0,65, podał koreański urząd statystyczny w czwartek w swoich najnowszych prognozach populacji. Obecnie Korea Południowa ma już najniższy na świecie współczynnik dzietności wynoszący 0,78 w 2022 r.

Czarne prognozy

Obecne projekcje przedstawiają dużo ciemniejszy obraz trendów demograficznych w Korei Południowej, niż przewidywano dwa lata temu. Wtedy władze prognozowały, że współczynnik dzietności w 2024 r. osiągnie najniższy poziom 0,7, po czym ponownie wzrośnie.

Niska dzietność to poważne zagrożenie dla przyszłości gospodarczej Korei Południowej, bo grozi zmniejszeniem siły roboczej i spowolnienia konsumpcji. W przypadku Korei Południowej ma też wydźwięk militarny, bo rzuca długi cień na bezpieczeństwo narodowe, poprzez zmniejszenie liczbę mężczyzn, którzy mogą dołączyć do wojska w celu przeciwdziałania zagrożeniom ze strony Korei Północnej.

Korea jak Titanic

Na początku tego miesiąca kandydatka na ministra finansów Choi Sang-mok porównała zagrożenia demograficzne Korei Południowej do góry lodowej, która zatopiła Titanica, mówiąc, że jest już za późno, aby odwrócić tę tendencję wyłącznie poprzez współczynnik dzietności.

Jak dotąd rząd skupiał się na wskaźniku urodzeń. Środki wprowadzone w celu zachęcenia do większej liczby urodzeń obejmują potrojenie miesięcznych zasiłków i obniżenie oprocentowania kredytów hipotecznych dla rodziców. Decydenci szukają obecnie sposobów radzenia sobie ze starzejącym się społeczeństwem, próbując uporać się z rzeczywistością, w której odwrócenie trendu demograficznego zajmie dziesięciolecia.

Korea Południowa się kurczy

Najnowsza prognoza koreańskiego urzędu statystycznego przewiduje, że populacja w 2072 r. wyniesie 36,2 mln, co oznacza spadek o 30 proc. w porównaniu z obecnymi 51,7 mln, mimo że współczynnik dzietności może nieznacznie wzrosnąć do 0,68 w 2026 r. Oczekuje się, że począwszy od 2025 r., liczba ludności będzie spadać co roku.

Za niechęć Koreańczyków do posiadania dzieci obwinia się wiele czynników. Pierwszym z nich są wysokie koszty mieszkania czy konkurencja w edukacji dzieci.