Kongres USA ponownie zainteresował się UAP, Unidentified Anomalous Phenomena, czyli niezidentyfikowanymi zjawiskami lotniczymi. To wydarzenie w niektórych rozbudziło na nowo fantazje o tym, że kosmici już odwiedzili Ziemię. Naukowcy, rzecz jasna, studzą emocje. Podkreślają, że na razie nie wydaje się, by udało się zaobserwować pozaziemskie cywilizacje. Dlaczego „na razie”? I co naukowcy mają do powiedzenia o demografii kosmosu?

Najpierw trochę liczb. Ocenia się, że w samej galaktyce Drogi Mlecznej jest ok. 400 mld gwiazd (każdą może okrążać kilka czy kilkanaście planet, vide Układ Słoneczny). A szacuje się, że w całym widzialnym wszechświecie jest nawet 2 bln galaktyk. Gdzie w takim razie są te inne cywilizacje? Duży międzynarodowy zespół naukowców pod przewodnictwem Petera Xiangyuana Ma (Uniwersytet w Toronto) opisał w 2022 r. swój eksperyment – do rozwiązania zagadki zaprzągł głębokie sieci neuronowe oraz drzewa decyzyjne. Po analizie danych o 820 gwiazdach z bliskiego otoczenia Ziemi udało się wyizolować 8 sygnałów o wyróżniających się cechach fizycznych, których pochodzenia nie da się wytłumaczyć przez typowe zjawiska kosmiczne.

