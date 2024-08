Demograficzna katastrofa Bałkanów. ONZ ostrzega, że do 2050 roku znikną 3 mln mieszkańców

Dramatyczny spadek ludności na Bałkanach: według prognoz ONZ do 2050 roku populacja Serbii zmniejszy się o 1,2 miliona osób, co stanowi 18,2 proc. obecnej liczby mieszkańców. To jednak tylko początek większego trendu demograficznego dla całego regionu.