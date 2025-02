Ja wynika z danych opublikowanych przez GUS, demograficzna zapaść w Polsce z roku na rok będzie się pogłębiać.

Z prognoz opublikowanych niedawno przez Główny Urząd Statystyczny w Roczniku Statystycznym Województw wynika, że do 2060 roku liczba ludności Polski zmniejszy się o 6,5 miliona osób względem prognoz na 2025 roku. W niektórych województwach populacja skurczy się o ponad jedną czwartą. Oprócz ujemnego przyrostu naturalnego, będziemy obserwować dalsze niekorzystne zmiany w strukturze ludności.

Populacja Polski z roku na rok będzie coraz mniejsze

Liczba ludności Polski na koniec 2024 roku spadła poniżej 37,5 mln osób. Według wstępnych danych liczba ludności Polski w końcu 2024 r. wyniosła 37 490 tys., tj. obniżyła się o ok. 147 tys. w stosunku do stanu sprzed roku.

Według prognoz proces kurczenia się polskiego społeczeństwa będzie nadal postępował. GUS szacuje, że na koniec 2025 r. liczba ludności spadnie do 37,41 mln, a w kolejnych latach spadek ten będzie się tylko pogłębiał. GUS prognozuje, że w 2060 r. liczba ludności w Polsce spadnie do 30,93 mln, czyli o 6,49 mln osób (ponad 17 proc.) w porównaniu do prognozy na 2025 proc. To znacznie więcej niż dziś liczy łącznie pięć województw: opolskie, lubuskie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

GUS prognozuje, że populacja trzech województw spadnie o ponad jedną czwartą. Największy spadek oczekiwany jest w woj. świętokrzyskim, gdzie do 2060 r. liczba ludności ma spaść o ponad 29 w porównaniu z poziomem prognozowanym na 2025 r.

Kolejne regiony z największym prognozowanym spadkiem populacji, to region Lubelszczyzny (-25,4 proc.) i woj., opolskie (-25,2 proc.).

Najwolniej będą kurczyły się społeczeństwa na Mazowszu i Pomorzu, gdzie w latach 2025-2060 GUS prognozuje spadek populacji odpowiednio o 7,3 proc. i 7,6 proc.

Polska się starzeje

W 2060 r. osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowiły około 32 proc. populacji, a ich liczba wzrośnie o ponad 2,2 miliona w porównaniu do prognozy na 2025 r.

Jak szacuje GUS w 2025 r. liczba Polaków w wieku 65 lat lub więcej wyniesie ponad 7,8 mln osób, podczas gdy do 2060 r. wzrośnie do ponad 10 mln, czyli o 28,5 proc..

Najszybciej starzeć się będą województwa małopolskie, gdzie w latach 2025-2060 liczba seniorów wzrośnie o 45 proc. oraz pomorskie (43,1 proc.) i mazowieckie (43 proc.).

Natomiast najmniej emerytów przybędzie w woj. świętokrzyskim (9,5 proc.) i łódzkim (12,3 proc.).

Coraz mniej dzieci

Wpływa na coraz szybsze starzenie się społeczeństwa ma niski poziom dzietności i urodzeń, przy jednoczesnym wydłużaniu się przeciętnego trwania życia. To sprawia, że udział najstarszych grup wieku ludności w ogólnej populacji rośnie, podczas gdy udział dzieci jest coraz mniejszy.

Jak ocenia GUS do 2060 r. populacja dzieci w wieku 14 lat i mniej spadnie do 3,95 mln z 5,5 mln prognozowanych na 2025 r., co oznacza spadek o 27,5 proc. W tym okresie udział dzieci w ogólnej populacji zmniejszy się z 14,6 proc. w 2025 r. do 12,8 proc. w 2060 r.

Największy spadek liczby dzieci w wieku 14 lat i młodszych będzie widoczny w woj. świętokrzyskim (-40,3 proc.) i warmińsko-mazurskim (-37,3 proc.).

Najmniejszy, choć także bardzo dotkliwy, spadek liczby dzieci odnotują woj. pomorskie (-16,7 proc.) o mazowieckie (-17,9 proc.).