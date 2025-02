Liczba Niemców w związku małżeńskim

Jeszcze 30 lat temu 60 proc. dorosłych osób znajdowało się w związku małżeńskim. Dziś wartość ta spadła do 50 proc. Rośnie natomiast liczba singli – ich udział w populacji Niemiec wzrósł między 1993 a 2023 rokiem z 24 do 33 proc. Liczba niezamężnych, nieżonatych, owdowiałych lub rozwiedzionych osób powyżej 18. roku wynosiła w 2023 roku 22,6 mln.

Osoby zawierające małżeństwa są coraz starsze, a średni wiek zawarcia małżeństwa wzrósł w ciągu wspomnianych 30 lat o blisko 6 lat – w przypadku kobiet z 26,8 do 32,8 lat, a mężczyzn z 29,3 do 35,3 lat.

Dlaczego Niemcy nie chcą brać ślubów?

Zdaniem psychoterapeuty Wolfganga Krügera większość osób niekoniecznie i nie za wszelką cenę chce wejść w związek małżeński. Kiedyś było przeciwnie, często z powodów ekonomicznych. Dziś kobiety są bardziej niezależne materialnie, co daje im możliwość hedonistycznego życia bez zobowiązań.

Innym powodem jest niski wskaźnik urodzeń – jeżeli para nie posiada dzieci, to często sądzi, że małżeństwo jest czymś zbędnym. Osoby, które decydują się na zalegalizowanie związku często robią to świadomie i na późniejszym etapie życia. Dzisiaj do małżeństwa dochodzi dopiero na etapie, na którym związek jest już sprawdzony – pisze Deutsche Welle.

Dzięki temu spada również liczba rozwodów – w 2023 roku była na najniższym poziomie od czasu zjednoczenia Niemiec w 1990 roku.

Odsetek Polaków w związku małżeńskim

Według badania CBOS z 2020 roku, 59% dorosłych Polaków żyje w związku małżeńskim. Warto jednak zauważyć, że 41% osób określających się jako kawalerowie lub panny jest w nieformalnych związkach partnerskich.

Według dostępnych danych, w Polsce żyje około 8 milionów dorosłych singli, co stanowi około 22,7% populacji. Prognozy naukowców z Politechniki Warszawskiej sugerują, że do 2030 roku odsetek ten może wzrosnąć do 36% dorosłych Polaków.