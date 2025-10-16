Dlaczego ZUS wypłaci 800 plus dwa razy?
Tym razem powodem jest weekend. Standardowy termin jednej z wypłat przypada 2 listopada (sobota), czyli dzień wolny od pracy. A ZUS, jak wiadomo, nie wykonuje przelewów w weekendy i święta.
Zgodnie z zasadą, gdy planowany termin przypada na dzień wolny, świadczenie jest wypłacane wcześniej – w ostatnim dniu roboczym przed weekendem.
Dlatego rodzice, którzy mają przypisany stały termin wypłaty na 2. dzień miesiąca, dostaną:
- pierwsze 800 plus – 2 października (za październik),
- drugie 800 plus – 31 października (za listopad).
W październiku na konto wpłynie podwójna kwota – 1600 zł.
Kto otrzyma drugi przelew 31 października?
Podwójna wypłata dotyczy tylko tych rodzin, które w systemie ZUS mają przypisaną datę 2. dnia miesiąca jako termin realizacji świadczenia. Pozostali rodzice otrzymają pieniądze jak zwykle – zgodnie ze swoimi harmonogramami.
Jak sprawdzić swój termin wypłaty 800 plus
Sprawdzisz to w kilka chwil:
- Zaloguj się na PUE ZUS,
- Wejdź w zakładkę „Świadczeniobiorca”,
- Kliknij „500 plus – wnioski i świadczenia”,
- Wybierz „Szczegóły wniosku”.
W tym miejscu znajdziesz dokładną datę, w której co miesiąc przelewane jest Twoje 800 plus.
Kiedy pozostali rodzice dostaną pieniądze
Dla pozostałych terminów (4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dzień miesiąca) ZUS nie przyspieszy wypłat. Jedynym wyjątkiem są sytuacje, gdy termin również koliduje z weekendem:
- 10 października (piątek) – przelewy dla osób z datą 12 października,
- 17 października (piątek) – dla osób z terminem 18 października.
Komu przysługuje świadczenie 800 plus
Program 800 plus obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Warunkiem jest zamieszkanie w Polsce i sprawowanie faktycznej opieki nad dzieckiem.
W przypadku dzieci z Ukrainy potrzebne jest dodatkowo potwierdzenie uczęszczania do polskiej szkoły lub przedszkola.