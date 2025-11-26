Ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2026 roku?

Waloryzacja 2026 roku wyniesie 4,88%, wynika z aktualnych prognoz makroekonomicznych. Obejmie wszystkie emerytury oraz renty wypłacane przez ZUS, KRUS i służby mundurowe. Nie trzeba składać żadnych wniosków. Świadczenia zostaną przeliczone automatycznie. W praktyce oznacza to, że:

najniższa emerytura wzrośnie do około 1 970 zł brutto, czyli ok. 1 799 zł netto,

osoby pobierające średnią emeryturę otrzymają od 84 zł do 162 zł więcej na rękę,

waloryzacja zostanie naliczona od wypłat za marzec 2026.

Tabela waloryzacji emerytur 2026 – brutto i netto

Wysokość emerytury przed waloryzacją Emerytura po waloryzacji (4,88%) brutto Orientacyjna kwota netto Zysk „na rękę” 1 878,91 zł (min.) 1 969,52 zł ok. 1 799 zł +84 zł 2 500 zł 2 622 zł ok. 2 375 zł +125 zł 3 000 zł 3 146 zł ok. 2 840 zł +125 zł 4 000 zł 4 195 zł ok. 3 760 zł +162 zł

Im wyższa emerytura, tym większy zysk kwotowy, choć procentowo mechanizm waloryzacji pozostaje taki sam – 4,88%.

Od kiedy ZUS wypłaci wyższe emerytury? Harmonogram wypłat

Waloryzacja świadczeń zacznie obowiązywać od 1 marca 2026 roku, ale pieniądze trafią do seniorów w różnych terminach, zgodnie z harmonogramem wypłat ZUS - 5., 10., 15., 20., lub 25. dnia miesiąca. Oznacza to, że każda osoba otrzyma podwyżkę w tym samym dniu miesiąca, w którym zwykle dostaje emeryturę lub rentę.

ZUS będzie przekazywał środki sukcesywnie, od pierwszych dni marca aż do końca miesiąca. Emeryci, którzy mają wypłatę np. 5. lub 10. dnia miesiąca, zobaczą wyższą kwotę wcześniej, natomiast osoby z terminem wypłaty przypadającym po 20. dniu miesiąca otrzymają ją nieco później.

ZUS i KRUS stosują te same terminy, niezależnie od systemu, świadczenie zostanie wypłacone w pierwszej połowie marca.

Jak samodzielnie policzyć swoją nową emeryturę po waloryzacji?

To bardzo proste: Twoja emerytura × 1,0488 = nowa kwota brutto.

Przykład: Jeśli dziś otrzymujesz 4 000 zł, po waloryzacji ZUS wypłaci 4 195 zł brutto.

Jak waloryzacja wpłynie na trzynastkę i czternastkę?

Wzrost o 4,88% oznacza również podwyżkę dodatkowych świadczeń.

„Trzynastka” w kwietniu 2026 będzie równa najniższej emeryturze – 1 969,52 zł brutto.

w kwietniu 2026 będzie równa najniższej emeryturze – 1 969,52 zł brutto. „Czternastka” zostanie wypłacona we wrześniu, z progiem dochodowym 2 900 zł brutto (powyżej złotówka za złotówkę).

Koszt waloryzacji 2026 dla budżetu państwa

Według szacunków Ministerstwa Finansów, koszt waloryzacji o 4,88% to ok. 22,8 mld zł, a z wypłatami trzynastek i czternastek – nawet 50 mld zł. To równowartość ponad 6% wszystkich wydatków budżetu państwa na świadczenia społeczne.

Waloryzacja a inflacja – czy 4,88% wystarczy?

Z danych GUS wynika, że inflacja w 2025 roku wyniosła 4%, a realny wzrost płac – 0,9%. Po zsumowaniu tych wskaźników (inflacja + 20% wzrostu płac) otrzymujemy właśnie 4,88%. To oznacza, że emerytury w 2026 roku utrzymają realną wartość wobec cen z 2025, ale nie poprawią siły nabywczej seniorów.

Ekonomiści podkreślają, że taki mechanizm stabilizuje system emerytalny, lecz nie rozwiązuje problemu niskich świadczeń, szczególnie wśród kobiet i osób z krótkim stażem pracy.