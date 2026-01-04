Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2026 – komu przysługuje?
Zasiłek przysługuje osobom, które:
- są zarejestrowane jako bezrobotne,
- spełniają warunki ustawowe dotyczące minimalnego okresu zatrudnienia (co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy),
- nie otrzymują innych świadczeń z tytułu zatrudnienia lub działalności.
- nie ukończyły wieku emerytalnego.
Ile trwa zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia?
Osoba po 50. roku życia, która posiada co najmniej 20-letni okres zatrudnienia, może pobierać zasiłek przez 365 dni (standardowo zasiłek przyznawany jest na 180 dni).
Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia w 2026?
Nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych obowiązujące od 1 czerwca 2025 są określone w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
Podstawowa stawka zasiłku dla bezrobotnych wynosi:
- 1 721,90 zł brutto – przez pierwsze 90 dni,
- 1 352,20 zł brutto – przez pozostały okres.
Dla osób spełniających warunki dotyczące 20-letniego stażu zasiłek wynosi 120% stawki podstawowej i wynosi:
- 2 066,28 zł brutto – przez pierwsze 90 dni,
- 1 622,64 zł brutto – w kolejnych miesiącach.
Zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia - nowa ustawa
Nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620), która obowiązuje od 1 czerwca 2025 r., wprowadziła wiele zmian w zasadach przyznawania świadczeń. Oto najważniejsze z nich:
- Zniesienie 80% zasiłku – obecnie nie stosuje się obniżonej stawki dla osób ze stażem pracy poniżej 5 lat. Każdy uprawniony otrzymuje 100% lub 120% (przy spełnieniu warunków).
- Zasiłki wypłacane tylko na konto bankowe – obowiązek podania numeru rachunku przy rejestracji.
- Rejestracja tylko w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania, a nie zameldowania.
- Maksymalny okres posiadania statusu osoby bezrobotnej wynosi 3 lata – liczony od daty wejścia ustawy w życie (od 1 czerwca 2025).
- Obowiązek kontaktu z PUP co 30 dni w przypadku posiadania IPD (Indywidualnego Planu Działania).
Podstawa prawna
- Ustawa z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 620)