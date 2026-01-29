Zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2026 – komu przysługuje?

Zasiłek przysługuje osobom, które:

są zarejestrowane jako bezrobotne,

spełniają warunki ustawowe dotyczące minimalnego okresu zatrudnienia (co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy),

nie otrzymują innych świadczeń z tytułu zatrudnienia lub działalności.

nie ukończyły wieku emerytalnego.

Zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia - jaki okres pobierania?

Standardowo 180 dni lub 365 dni m.in. dla osób po 50. roku życia z co najmniej 20-letnim stażem.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia w 2026?

Nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych obowiązujące od 1 czerwca 2025 są określone w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Podstawowa stawka zasiłku dla bezrobotnych wynosi:

1 721,90 zł brutto/ 1567 zł netto – przez pierwsze 90 dni,

brutto/ netto – przez pierwsze 90 dni, 1 352,20 zł brutto/1230 zł netto – przez pozostały okres.

Dla osób spełniających warunki dotyczące 20-letniego stażu zasiłek wynosi 120% stawki podstawowej i wynosi:

2 066,28 zł brutto /1880 zł netto – przez pierwsze 90 dni,

brutto netto – przez pierwsze 90 dni, 1 622,64 zł brutto/1477 zł netto – w kolejnych miesiącach.

Zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia - nowe zasady

Nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620), która obowiązuje od 1 czerwca 2025 r., wprowadziła wiele zmian w zasadach przyznawania świadczeń. Oto najważniejsze z nich:

Zniesienie 80% zasiłku – obecnie nie stosuje się obniżonej stawki dla osób ze stażem pracy poniżej 5 lat. Każdy uprawniony otrzymuje 100% lub 120% (przy spełnieniu warunków).

– obecnie nie stosuje się obniżonej stawki dla osób ze stażem pracy poniżej 5 lat. Każdy uprawniony otrzymuje 100% lub 120% (przy spełnieniu warunków). Zasiłki wypłacane są tylko na konto bankowe – obowiązek podania numeru rachunku przy rejestracji.

– obowiązek podania numeru rachunku przy rejestracji. Rejestracja tylko w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania , a nie zameldowania.

, a nie zameldowania. Maksymalny okres posiadania statusu osoby bezrobotnej 3 lata – liczony od daty wejścia ustawy w życie (od 1 czerwca 2025).

– liczony od daty wejścia ustawy w życie (od 1 czerwca 2025). Obowiązek kontaktu z PUP co 30 dni w przypadku posiadania IPD (Indywidualnego Planu Działania).

Podstawa prawna