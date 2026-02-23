ZUS wypłaca dodatkowe pieniądze bez wniosków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje ustawę dotyczącą tzw. emerytur czerwcowych. Od 1 stycznia 2026 roku urząd przelicza emerytury przyznane lub ponownie ustalone w czerwcu w latach 2009–2019, a także renty rodzinne po osobach objętych tymi zasadami. Seniorzy nie muszą podejmować żadnych działań. Po przeliczeniu ZUS wydaje nową decyzję. Jeżeli nowa kwota byłaby niższa, świadczenie pozostaje na dotychczasowym poziomie.

Większość seniorów zyskuje na przeliczeniu w 2026 roku

Z danych ZUS wynika, że przeliczenia są korzystne dla zdecydowanej większości świadczeniobiorców. Do tej pory przeliczono 23,3 tys. świadczeń wypłacanych w styczniu 2026 roku.

84 procent osób otrzymało wyższe świadczenie ,

, 16 procent pobiera emeryturę w tej samej wysokości co wcześniej,

Aż 98 procent przeliczeń dotyczy emerytur, a tylko 2 procent rent rodzinnych.

Dodatkowe 200 złotych do emerytury co miesiąc

Najczęściej podawana kwota wzrostu świadczenia to około 200 zł miesięcznie. Średni wzrost po przeliczeniu wynosi dokładnie 203,80 zł. W skali roku oznacza to około 2400 zł więcej w rocznym budżecie seniora.

Podwyżki są możliwe dlatego, że w latach 2009–2019 stosowano mniej korzystne zasady waloryzacji składek. Obecnie ZUS przyjmuje rozwiązania analogiczne do tych, które obowiązują przy ustalaniu emerytur w maju, a następnie waloryzuje świadczenia do aktualnej wysokości.

Kobiety najczęściej dostają wyższe emerytury

ZUS podaje, że przeliczenia częściej dotyczą kobiet niż mężczyzn. Kobiety stanowią 66 procent wszystkich przeliczonych świadczeń, a mężczyźni 34 procent. To oznacza, że to właśnie seniorki najczęściej otrzymują decyzje o podwyżce emerytury.

Do kiedy ZUS zakończy wypłaty po przeliczeniu emerytur?

ZUS realizuje przeliczenia zgodnie z harmonogramem wynikającym z ustawy. Wszystkie sprawy mają zostać zakończone najpóźniej do 31 marca 2026 roku. Do tego czasu kolejne osoby będą otrzymywać decyzje i wyższe świadczenia wraz z wyrównaniem.