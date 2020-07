Jak poinformowano, zatwierdzony podczas nadzwyczajnego posiedzenia rady ministrów program służy “poprawie sytuacji gospodarczej kraju oraz zatrudnienia”.

W opublikowanym przez biuro prasowe rządu komunikacie napisano, że 40 mld euro z rządowego programu pomocy stanowić będą linie kredytów, przeznaczone głównie dla sfery cyfrowej oraz na zrównoważony rozwój ekologiczny.

Elementem zatwierdzonego programu pomocowego będzie fundusz wsparcia dla spółek strategicznych państwa, służący zapewnieniu im płynności finansowej. Jego łączna wartość wynosi 10 mld euro.

Jak wyjaśnił rząd program wsparcia dla gospodarki został wcześniej omówiony m.in. z przedstawicielami związków zawodowych, a także z organizacjami przedsiębiorców.

Plan wsparcia dla gospodarki to kolejna w ciągu minionego tygodnia inicjatywa rządu Sancheza przewidująca wsparcie dla przedsiębiorców i załóg firm dotkniętych kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa. 26 czerwca rząd wydłużył obowiązywanie mechanizmu tymczasowej regulacji zatrudnienia (ERTE) do końca września. Przewiduje on wsparcie ze strony państwa dla spółek zobowiązujących się do utrzymania stanu liczbowego personelu.

We wtorek minister pracy i polityki społecznej Yolanda Diaz poinformowała w Senacie, że około 1,5 mln osób powróciło już w Hiszpanii do pracy po zwolnieniu tymczasowym. Zaznaczyła, że osoby te wchodziły w skład grupy 3,4 mln pracowników, których w sposób bezpośredni dotknął koronakryzys.