Inspektorat uzbrojenia opublikował informację "dotyczącą analizy rynku w zakresie pozyskania +modułu batalionowego wyposażonego w zmodernizowane bojowe wozy piechoty BWP-1+". Tym samym poinformował o rozpoczęciu "fazy analityczno-koncepcyjnej w zakresie modernizacji BWP-1".

W informacji podano, że przedmiotem badania i analizy rynku ma być ocena możliwości modernizacji BWP-1 "z wstępnie określonymi wymaganiami". Inspektorat zastrzegł jednak, że wymagania te - które są niejawne - zostaną przekazane zainteresowanym podmiotom, po zgłoszeniu chęci udziału w badaniu rynku.

Analiza ma też pozwolić m.in. oszacować koszty pozyskania, eksploatacji i wycofania zmodernizowanych BWP-1, czas ich pozyskania, sprecyzowania uwarunkowań dotyczących zabezpieczenia logistycznego, bezpieczeństwa dostaw i szkolenia, analizę kosztów "cyklu życia", stan zaawansowania technologicznego proponowanych rozwiązań.

Zgłoszenia do udziału w badaniu rynku należy złożyć do 28. września tego roku. Termin ten może zostać wydłużony.

Polska armia obecnie posiada na uzbrojeniu ponad 1000 wozów piechoty BWP-1. Dziś uchodzą one za przestarzałe i pozbawione wartości bojowej - zostały opracowane w latach 60 w ZSRR, na uzbrojenie naszego kraju weszły prawie dekadę później.

Dlatego w obowiązującym do 2026 r. planie modernizacji technicznej wojska zapisano program Borsuk. Ma on doprowadzić do wprowadzenia na wyposażenie Sił Zbrojnych RP nowego wozu bojowego opartego na uniwersalnym modułowym podwoziu gąsienicowym, opracowanym i wytworzonym przez polski przemysł zbrojeniowy. Nowy wóz bojowy ma zastąpić BWP-1.

Polecamy: Ambasador USA Georgette Mosbacher: Poznań oficjalnie siedzibą wysuniętego stanowiska dowodzenia V Korpusu