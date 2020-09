Poznań został oficjalnie wybrany na siedzibę wysuniętego stanowiska dowodzenia V Korpusu US Army - oświadczyła w środę ambasador USA Georgette Mosbacher. To bardzo ważny krok we współpracy wojskowej Polski i USA - dodała.

"To już oficjalne - Poznań został wybrany na siedzibę wysuniętego stanowiska dowodzenia V Korpusu US Army. Nie zwalniamy tempa - to bardzo ważny krok w naszej współpracy wojskowej! Wspólnie wzmocnimy bezpieczeństwo Polski i regionu" - napisała Mosbacher na Twitterze. 15 sierpnia amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisali w Warszawie umowę o wzmocnieniu trwałej obecności wojsk USA w Polsce. Przewiduje ona stworzenie w Polsce Wysuniętego Dowództwa V. Korpusu USA, możliwość dalszego zwiększenia liczebności wojsk USA stacjonujących w Polsce oraz ustanowienie ram prawnych obecności amerykańskich żołnierzy nad Wisłą. Dowódcą V. Korpusu został generał broni John Kolasheski.