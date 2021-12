Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia uczestniczył w spotkaniu "Polski Ład – rozwiązania dla przedsiębiorców".

"Polski Ład to dodatkowe 7 mld zł, które trafi do Narodowego Funduszu Zdrowia. To są środki, które trafią do NFZ, ale tak naprawdę to środki dla nas wszystkich" – powiedział Nowak.

"Pandemia, która nie zwalnia spowodowała, że narasta dług zdrowotny wśród mieszkańców naszego kraju. Te 7 mld zł to środki, które pozwolą nam nadrabiać ten dług, a także na kontynuowanie rozpoczętych reform systemu ochrony zdrowia" – dodał.

Szef NFZ wyliczał, że 7 mld to także finanse, które trafią do sieci szpitali. "Decyzją ministra Adama Niedzielskiego już w tym roku przeznaczyliśmy dodatkowe finansowanie w kwocie 1 mld 200 mln zł. Dzięki środkom z Polskiego Ładu będziemy mogli to kontynuować w roku następnym. To będzie kwota, również z poprzednimi podwyżkami, ponad 3 mld zł" - powiedział.

Środki – jak kontynuował – będą przeznaczone m.in. na reformę systemu ochrony zdrowia w zakresie psychiatrii dziecięcej. "Nie będziemy też zwalniali, jeśli chodzi o reformę polskiej onkologii" – zaznaczył.

"W naszym planie założyliśmy również, że nie będziemy zwalniali, jeśli chodzi o udostępnianie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej mieszkańcom naszego kraju i wyjściem naprzeciw tym potrzebom jest zlikwidowanie limitów. Żaden pacjent nie spotka się z informacją, że nie może zostać przyjęty do lekarza, do poradni specjalistycznej, dlatego, że brakuje środków" – akcentował Nowak.

Zapewnił, że środki na ten cel są zagwarantowane. Podsumowując prezes Funduszu wyraził przekonanie, że "na pewno Polski Ład i te środki pozwolą konsekwentnie realizować rozpoczęte reformy systemu ochrony zdrowia".