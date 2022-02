Premier spotkał się w piątek w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Po spotkaniu został zapytany o szanse na odblokowanie pieniędzy w unijnego Funduszu Odbudowy. KE do tej pory nie zaakceptowała przedstawionego przez polski rząd Krajowego Planu Odbudowy, który opisuje sposób wydatkowania środków z Funduszu.

Komisja oczekuje m.in. zmian w ustawach o sądownictwie, w tym reformy systemu dyscyplinowania sędziów (chodzi głównie o likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego). W Sejmie na rozpatrzenie czekają trzy projekty ustaw w tej sprawie: złożony przez PiS, prezydencki oraz przygotowany przez stowarzyszenie sędziów Iustitia i złożony wspólnie przez KO i Lewicę.

Premier poinformował, że obecnie trwają rozmowy dotyczące ewentualnych zmian w projekcie Andrzeja Dudy. "On może być (...) zmodyfikowany za zgodą pana prezydenta przez większość parlamentarną i taki dialog się odbywa, natomiast ja nie spodziewam się i nawet nie sądzę, że ktoś tutaj w Brukseli powinien spodziewać się, że będą tam wprowadzane dodatkowe elementy, które mają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom ze strony Brukseli" - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Zastrzegł zarazem, że zarówno rozwiązania zawarte w projekcie prezydenckim, jak i złożonym przez PiS, zakładają reformę wymiaru sprawiedliwości, którą obóz rządzący planował od "co najmniej półtora roku". "W ramach tej reformy również planowaliśmy zlikwidowanie na przykład Izby Dyscyplinarnej. To, że dzisiaj oczekiwania Komisji Europejskiej w tej sprawie zbiegają się z oczekiwaniami Komisji Europejskiej, to można powiedzieć, że akurat tak szczęśliwie się złożyło. To bardzo dobrze, ale żadnych kolejnych kroków i propozycji dalej idących po naszej stronie nie radziłbym się komukolwiek w Brukseli spodziewać" - zaznaczył szef rządu.

Premier Morawiecki poinformował ponadto, że Krajowy Plan Odbudowy został już de facto uruchomiony - w Polsce. "My już przystąpiliśmy do krajowego programu odbudowy - przekazałem zlecenie ministrom do projektowania odpowiednich programów zgodnych z wcześniej uzgodnionymi programami w ramach KPO i występowanie z realnymi działaniami, to znaczy pierwsze przetargi wkrótce ruszą, czy to w obszarze rolnictwa, np. program przetwórstwa rolnego albo retencja wodna (...) i wiele innych. One ruszają mniej więcej zgodnie z naszym harmonogramem" - powiedział premier.

Dodał, że pieniądze na te cele zostały zabezpieczone, ale - jak zaznaczył - rząd wciąż liczy na pozyskanie środków z Funduszu Odbudowy, które zrefinansują wydatki poniesione na realizację programów z KPO. "Nie ma we mnie niepokoju, że te pieniądze do Polski nie trafią" - zapewnił.

Premier przebywa w Brukseli od czwartku. Uczestniczy w dwudniowym szczycie Unia Europejska-Unia Afrykańska; wziął także udział w nieformalnym spotkaniu członków Rady Europejskiej na temat aktualnej sytuacji związanej z Rosją i Ukrainą.