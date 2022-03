W środę w Polskim Radio 24 wiceminister finansów mówił o propozycjach zmian w podatkach, jakie mają wejść w życie od 1 lipca tego roku. Pytany był m.in. o możliwość ponownego wyboru przez przedsiębiorców metody opodatkowania działalności gospodarczej.

Reklama

„Wyszliśmy z założenia, że nie wznawiamy możliwości wyboru formy opodatkowania. Ale prawda jest taka, że przedsiębiorcy, kiedy dokonywali wyboru metody opodatkowania w lutym, nie mieli pełnej wiedzy. Ale jednocześnie gdybyśmy teraz wznowili tę możliwość wyboru, byłoby zamieszanie, bo trzeba by liczyć księgi od 1 stycznia, co wymagałoby stworzenia przepisów przejściowych, które by na to pozwoliły” – powiedział Artur Soboń.

Reklama

Dodał, że w niektórych przypadkach taka możliwość wyboru byłaby iluzoryczna, jako że część przedsiębiorców, np. na ryczałcie, mogło nie prowadzić pełnej księgowości. W rezultacie nie byliby w stanie zmienić formy opodatkowania, bo nie mieliby wszystkich potrzebnych dokumentów.

„Jestem tak umówiony z Izbą Doradców Podatkowych, że oni mają zaproponować przepis, który pozwalałby na ponowny wybór formy opodatkowania, ale ex post, czyli przy rozliczeniu rocznym. Nie przekreślam dyskusji na ten temat, jestem tutaj otwarty. Ale jeśli mamy o rozmawiać o ponownym wyborze formy opodatkowania przez przedsiębiorców, to tylko przy rozliczeniu rocznym” – dodał wiceminister finansów.

W projekcie ustawy, wprowadzającej zmiany w podatkach, znalazła się m.in. redukcja stawki PIT z 17 do 12 proc. dla podatników, którzy są w pierwszym przedziale skali podatkowej, a więc zarabiają do 120 tys. zł rocznie. Pojawi się także możliwość częściowego odpisania składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania przez przedsiębiorców. Znika też tzw. ulga dla klasy średniej.