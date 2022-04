Mowa o nowelizacji z 9 lutego 2022 r. kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Znalazły się w niej również zmiany w zakresie obliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zaczną one obowiązywać już następnego dnia po ogłoszeniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw (w przeciwieństwie do pozostałych jej przepisów, które wejdą w życie dopiero po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia).

Przedsiębiorcom groziło, że jeśli teraz je sprzedadzą, to zapłacą składkę zdrowotną od przychodu ze zbycia, a nie od dochodu. W Polskim Ładzie nie uwzględniono bowiem ani przepisów o remanencie (co ma znaczenie przy sprzedaży towarów handlowych), ani odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, dokonanych i zaliczonych do podatkowych kosztów przed 2022 r.

Odniesienie do tego przepisu w ustawie zdrowotnej oznacza, że różnice remanentowe będą uwzględniane przy obliczaniu składki zdrowotnej przez osoby sporządzające remanent (niezależnie od tego, czy robią go na koniec roku, czy w trakcie roku).

Co istotne - dodał resort - „w odniesieniu do roku 2022 przedsiębiorca nie będzie musiał zwiększać dochodu dla celów składki zdrowotnej, jeżeli remanent końcowy będzie wyższy od remanentu początkowego”. To skutek przepisu przejściowego, czyli art. 36 nowelizacji, który mówi, że przy ustalaniu w 2022 r. podstawy wymiaru składki zdrowotnej nie powiększa się dochodu o różnicę remanentową (gdy remanent końcowy okazałby się wyższy od początkowego).

Ten sam art. 24 ust. 2 ustawy o PIT wskazuje także, co jest dochodem ze sprzedaży składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Najogólniej mówiąc, jest to różnica między przychodem ze zbycia a wartością początkową środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, powiększona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych (odrębne przepisy dotyczą sprzedaży samochodu osobowego).

Przykład

Podatnik kupi w 2022 r. środek trwały za 100 tys. zł. Po dwóch latach sprzeda go za 65 tys. zł. Do tego czasu zamortyzuje go w 40 proc. (40 tys. zł). Dochodem ze sprzedaży będzie więc 5 tys. zł, co wynika z następujących obliczeń: