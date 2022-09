"Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec sierpnia 2022 r. wyniosło ok. 1.204,1 mld zł, co oznaczało wzrost o 12,1 mld zł (+1,0 proc.) m/m" - napisano w opublikowanym we wtorek biuletynie miesięcznym poświęconym zadłużeniu Skarbu Państwa w lipcu br.

Zadłużenie na koniec sierpnia w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: dług krajowy - ok. 930,0 mld zł; dług w walutach obcych - ok. 274,2 mld zł (tj. 22,8% całego długu SP).