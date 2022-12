Jeśli chodzi o monitoring i zarządzanie KPO, wzorcowo wygląda wciągnięcie do tego systemu władz lokalnych w Belgii i we Włoszech. W tym ostatnim kraju najwyższy poziom to komitet sterujący ustanowiony przy rządzie, ale poza nim powstał też społeczny komitet konsultacyjny. Włoski model pozwala nie tylko koordynować działania, lecz także je konsultować, angażując w ten proces wszystkie zainteresowane strony. Tymczasem w Polsce powołanie podobnej instytucji, która miała działać najpóźniej od czerwca, kuleje. - Dużo się mówi o komitecie monitorującym, ale nabór do niego został odwołany. W przypadku Polski widać brak przeświadczenia o potrzebie nadzoru i audytu. Tymczasem Dania nie tylko angażuje w to odpowiedzialny resort, ale wręcz każde ministerstwo ma własny audyt . Tam każdy sprawdza każdego - podkreśla Maciej Sychowiec, jeden z autorów opracowania.