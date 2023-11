Deficyt sektora finansów publicznych na przyszły rok jest szeroko znany - wynosi on 4,5 proc., napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do wtorkowego raportu ekonomistów, którzy twierdzą, że „prawdziwy” deficyt w tym roku może sięgnąć 6 proc., a w przyszłym - 5,4 proc. w relacji do PKB.