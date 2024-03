O dodatku pielęgnacyjnymniewiele osób wie, a może przynieść znaczącą ulgę finansową osobom starszym lub tym, które zmagają się z problemami zdrowotnymi. Przeczytaj tekst i dowiedz się, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatek.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), skierowane do osób, które z powodu swojego ciężkiego stanu zdrowia wymagają stałej opieki. Dodatek dostępny jest dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub pracy.

Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny, konieczne jest spełnienie jednego z dwóch warunków, czyli ukończenie 75. roku życia lub stwierdzenie przez lekarza orzecznika ZUS całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. W tym drugim przypadku wymagane jest złożenie wniosku oraz zaświadczenia o stanie zdrowia, wypełnionego przez lekarza prowadzącego na formularzu OL-9.

Istnieją jednak sytuacje, gdy mimo spełnienia powyższych warunków, ZUS może odmówić wypłaty dodatku pielęgnacyjnego. Dotyczy to przypadków, gdy osoba uprawniona do świadczenia przez ponad dwa tygodnie w ciągu miesiąca przebywa w placówce opiekuńczo-leczniczej bądź pielęgnacyjno-opiekuńczej.

Od 1 marca 2024 roku, w wyniku waloryzacji świadczeń, kwota dodatku pielęgnacyjnego wzrosła z 294,39 zł do 324,39 zł miesięcznie. Jest to ważna zmiana, która może znacząco pomóc w pokryciu codziennych kosztów opieki beneficjentów.

W przypadku seniorów, którzy ukończyli 75 lat, dodatek jest przyznawany automatycznie. Natomiast osoby, które nie osiągnęły jeszcze tego wieku, ale są całkowicie niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji, powinny złożyć wniosek do ZUS wraz z zaświadczeniem lekarskim (druk OL-9), potwierdzającym ich stan zdrowia.