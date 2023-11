Negocjacje między Radą UE, a Parlamentem Europejskim w sprawie unijnego budżetu na 2024 rok zakończyły się 10 listopada w godzinach nocnych, podało Ministerstwo Finansów. Udało się zwiększyć środki na polskie priorytety, czyli pomoc państwom przyjmującym uchodźców ukraińskich, połączeń transportowych, w tym militarnych z Ukrainą oraz pomoc humanitarną, zarówno dla Ukrainy, jak i Bliskiego Wschodu, podkreślił resort.

"Zgodnie ze stanowiskiem Polski: potrzeby wynikające z rewizji wieloletnich ram finansowych, w tym liczący 50 mld euro Instrument Ukraiński, zostaną ujęte w budżecie UE na rok 2024, po ostatecznym uzgodnieniu kształtu rewizji wieloletnich ram finansowych" - czytamy w komunikacie.

Finansowanie polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej

Według Komisji Europejskiej oraz polskich negocjatorów, budżet UE na 2024 rok zagwarantuje równowagę między sprawną realizacją projektów, a wyzwaniami stojącymi przed całą UE, wskazano.

"Naszym sukcesem jest zapewnienie odpowiednich środków na finansowanie polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej o kluczowym znaczeniu dla Polski" - powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska, cytowana w komunikacie.

Finansowanie to będzie zapewnione zarówno na projekty z kończącego się okresu programowania 2014-2020, jak i na przyspieszenie realizacji projektów z programów operacyjnych dla ram finansowych na lata 2021-2027.

Budżet UE na rok 2024 odzwierciedla nowe wyzwania

"Cieszy nas zwiększenie środków na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Doceniamy także zwiększenie środków przeznaczonych dla państw goszczących uchodźców ukraińskich oraz na inne działania związane z wojną w Ukrainie, w tym na poszerzenie militarnych możliwości transportowych wewnątrz UE oraz ochronę granic" - skomentowała polska minister finansów.

Uczestnicy negocjacji zdecydowali, że konieczne modyfikacje przyszłorocznego budżetu UE zostaną przyjęte niezwłocznie po uzgodnieniu obecnie dyskutowanej rewizji wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027.

"Budżet UE na rok 2024 odzwierciedla nowe wyzwania związane między innymi z konfliktami militarnymi w pobliżu granic Unii Europejskiej, a także konieczność usuwania skutków klęsk żywiołowych w państwach UE i sąsiadujących. Jest on także budżetem kontynuacji wydatków związanych z odbudową państw członkowskich po kryzysie ekonomicznym, wywołanym pandemią" - czytamy w komunikacie.

Więcej na Erasmusa

Ostatecznie udało się zwiększyć środki na polskie priorytety, takie jak wymiany studenckie (program Erasmus), wsparcie połączeń transportowych, w tym militarnych z Ukrainą oraz pomoc humanitarną, zarówno dla Ukrainy, jak i Bliskiego Wschodu.

Osiągnięte porozumienie zostanie potwierdzone przez Radę UE oraz Parlament Europejski w ciągu najbliższych 2 tygodni.

"Zobowiązania w przyszłym roku wyniosą 189,4 mld euro. To więcej o 2,6 mld euro w porównaniu do roku 2023. Płatności mają wynieść 142,6 mld euro, zmniejszą się o 25,6 mld euro w porównaniu do roku 2023. Priorytetami w przyszłym roku będą, poza działaniami związanymi ze wspieraniem zielonej i cyfrowej transformacji, silna reakcja UE na wojnę w Ukrainie, poprzez finansowanie działań, zarówno wewnątrz UE, jak i poza granicami oraz odpowiedź UE na narastające globalne kryzysy" - napisano także w informacji.