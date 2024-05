Ostatni raz NBP zwiększy zasoby kruszcu w listopadzie ub. roku. NBP rozpoczął zwiększanie rezerw złota w połowie 2019 r., gdy skokowo podwyższył jego zasoby do 7,336 mln uncji. Bank centralny ma w planach zwiększenie udziału złota do 20 proc. całości rezerw walutowych. Ma to nastąpić do 2025 r.