Analiza nowych przepisów wskazuje na to, że rząd traktuje rentę wdowią jako rodzaj rekompensaty za to, że przepadły składki zmarłego męża albo żony. Małżonkowie razem pracowali na emerytury, ale przedwczesna śmierć jednego z nich zabrała składki traktowane przez wielu Polaków jako majątek wspólny.

Rekompensata jest limitowane kwotą 5342,88 zł (redukcja z około 10 000 zł), a więc dla osób otrzymujących niskie świadczenia emerytalne. Nie otrzymają jej osoby z dobrym poziomem dochodowości.

Jaka data śmierci męża albo żony daje prawo do renty wdowiej?

25 lipca 2024 r. rząd opublikował kolejne informacje o zmianach w rencie wdowiej, a Sejm błyskawicznie przekształcił je w ustawę o rencie wdowiej (został jeszcze Senat). Wprowadzone zmiany do pierwotnych deklaracji dzielę na kontrowersyjne i niekontrowersyjne:

Kontrowersyjne:

1) Nowy warunek dla renty wdowiej. 55 lat i 60 lat. Nabycia prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

2)Obniżenie do około 5342,88 zł (z około 10 000 zł) limitu górnej kwoty renty wdowiej - eliminuje to trochę lepiej sytuowane osoby z grona beneficjentów tego świadczenia;

Tak to zostało zapisane w przepisach:

Źródło Druk nr 503-A

Niekontrowersyjne są trzy nowe zasady:

1) Wdowia albo wdowiec muszą osiągnąć wiek emerytalny,

2) Wdowa albo wdowiec pozostawali do śmierci małżonka we wspólności majątkowej – wyklucza to prawo do renty wdowiej w przypadku rozwodu albo małżeństw z rozdzielnością majątkową.Jest to rozsądny warunek, gdyż uzasadnieniem dla renty wdowiej jest pozostawanie małżonków we wspólności majątkowej. Ten sam argument uzasadnia rozwód jako przesłankę wykluczająca rentę wdowią.

3) Wdowa (albo wdowiec) nie zawarła kolejnego małżeństwa.

Poniżej dodatkowe informacje o ostatnich zmianach w projekcie ustawy o rencie wdowiej. Rząd upublicznił je w dwóch etapach (23 VII - konferencja prasowa premiera i 25 VII - dokumenty rządowe zostały skierowane do Sejmu).

Nowe parametry w rencie wdowiej - zmiany w projekcie ustawy (informacje z 23 lipca 2024 r.)

Zmiany w rencie wdowiej:

1. Pierwsze wypłaty renty wdowiej dopiero za okres od 1 lipca 2025 r.

2. Kwota świadczenia przez 1,5 roku (1 lipca 2025 r. - koniec 2026 r.) będzie wynosiła 15% (od podstawy).

3. Od 1 stycznia 2027 r. wdowy i wdowcy otrzymają pełną kwotę świadczenia. Ale obliczone będzie według wskaźnika 25% emerytury zmarłego albo renty przysługującej po nim (a nie 50% renty rodzinnej przysługującej po zmarłym).

Każda z tych zmian jest niekorzystna dla wdów i wdowców - rozwleka płatności w czasie i obcina ich świadczenie o pół.

Od kiedy renta wdowia? W 2024 r.? W 2025 r.?

Nowa ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2025 r., ale nabycie prawa do korzystania z renty nastąpi od 1 lipca 2025 r. Rząd uzasadnia to tym, żeby m.in. ZUS (i szerzej organy emerytalno-rentowe) mogły przygotować się do rozpoznania w każdym przypadku występującego zbiegu uprawnień do dwóch świadczeń.

Propozycje rządowe napotkały opór w Sejmie, o czym informowaliśmy w tym artykule:

Ostatecznie bunt części posłów i tarcia w koalicji zostały przez obóz rządzący zażegnane.

Renta wdowia przed zmianami - poprzednia wersja projektu (publikacja dla porównania)

Wdowiec albo wdowa miał:

Wariant 1) zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50% renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub

Wariant 2) pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50% swojego świadczenia.

Nie będzie wyrównania dla zaniżonej renty wdowiej. Czy powinno być?

Renta wdowia przez 1,5 roku (od 1 lipca 2025 r.) będzie wypłacana w zaniżonej wysokości. Rząd nie przewiduje wyrównania dla beneficjentów nowego świadczenia za okres 1 lipca 2025 r. - koniec 2026 r.

W okresie przejściowym (trwającym rok dla każdego wdowa i wdowcy) miał obowiązywać model kroczący.

Model kroczący 15% i 20% - poprzednia wersja projektu (publikacja dla porównania)

Model poprzednio zakładał niższą wypłatę renty wdowiej przez pierwszy rok otrzymywania świadczenia:

1) 15% od podstawy przyznania renty wdowiej (85% emerytury zmarłego) - przez 6 miesięcy

2) 20% od podstawy przyznania renty wdowiej (85% emerytury zmarłego) - przez kolejne 6 miesięcy (7 i 12 miesiąc pobierania świadczenia)

3) 50% - od ww. podstawy w 13 miesiącu (i kolejnych) pobierania świadczenia.