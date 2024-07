Komisja Polityki Społecznej i Rodziny negatywnie bowiem zaopiniowała poprawki rządu do projektu ustawy w sprawie tzw. renty wdowiej. Rząd zaproponował - "świadczenie po zmarłym mężu albo żonie będzie wypłacane w wysokości 25 %. I do dopiero od 1 stycznia 2027 r."

Przypominamy, że projekt obywatelski zakłada docelowe dojście do pułapu 50% renty rodzinnej po zmarłym. W projekcie obywatelskim założono, że owdowiała osoba mogłaby zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50% renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub – jeśli taki wariant byłby korzystniejszy – pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50% swojego świadczenia.

Renta wdowia: Rząd się przeliczył? Sejm zablokuje okrojenie przez pół świadczenia dla wdów i wdowców?

Co PAP przekazał relacjonując spór między Sejmem a rządem:

1) We wtorek 23 lipca rząd przyjął stanowisko wobec projektu w sprawie renty wdowiej. Zaproponowano w nim, aby drugie świadczenie wypłacane było od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. w wysokości 15 proc., a od 1 stycznia 2027 r. w wysokości 25 proc.

2) Na posiedzeniu komisji posłowie PiS krytykowali rządowe poprawki. Urszula Rusecka oceniła, że "renta wdowia" będzie przyjęta "w bardzo okrojonej formie", a Jan Mosiński stwierdził, że rządowe zmiany "wybijają zęby temu projektowi".

3) Wiceminister rodziny Sebastian Gajewski wyjaśniał, że w rządowym stanowisku zapisano, że w 2028 roku Rada Ministrów dokona weryfikacji wskaźnika wysokości świadczeń w zbiegu, w celu oceny możliwości i zasadności jego podwyższenia, maksymalnie do poziomu 50 proc.

4) Posłanka Polski 2050 - Trzeciej Drogi Wioleta Tomczak złożyła wniosek o przedstawienie skutków regulacji projektu przez sejmowe biuro ekspertyz w związku z rządowymi poprawkami. Zawnioskowała także odroczenie posiedzenia komisji do czasu uzyskania tych analiz.

5) Wiceszef MRPiPS odpowiedział, że rząd w swoim stanowisku przedstawił skutki finansowe wprowadzenia zmian. Przekonywał, że rozwiązania są "głęboko przemyślane", a odroczenie posiedzenia może zagrozić wejściu w życie ustawy. Ostatecznie wniosek Polski 2050 został odrzucony.

6) W głosowaniu rządowe poprawki nie uzyskały większości, dlatego komisja zaopiniowała je negatywnie.

7) Komisja nie poparła również poprawek PiS, które zakładają m.in. podniesienie do 60 proc. kwoty drugiego świadczenia. PiS postulował także, by dojście do tego pułapu było stopniowe: od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r. byłoby to 15 proc., a od 1 lipca 2025. do 31 grudnia 2025 r. – 30 proc.