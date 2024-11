Prezydent Duda zatwierdza nowelizację ustawy budżetowej

Reklama

Nowelizację tegorocznej ustawy budżetowej oraz nowelę tzw. ustawy okołobudżetowej na ten rok prezydent Andrzej Duda popisał w środę.

"Nowelizacja ustawy okołobudżetowej na 2024 opublikowana (w Dzienniku Ustaw - PAP). W przyszłym tygodniu 10 mld zł z tzw. kroplówki trafi do samorządów" - napisał w sobotę we wpisie na platformie X minister finansów Andrzej Domański.

Reklama

10 mld zł dla samorządów w nowelizacji ustawy okołobudżetowej

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, czyli tzw. ustawa okołobudżetowa praktycznie w całości dotyczy kwestii przekazania dodatkowych 10 mld zł samorządom. 8,2 mld zł ma pochodzić z wpływów z PIT, które pierwotnie miały trafić do budżetu, zaś pozostałe ok. 1,2 mld zł to efekt powiększenia subwencji ogólnej. Ustawa reguluje także kwestie podziału dodatkowych pieniędzy między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w prognozowanych dochodach i deficycie budżetowym na 2024 rok

Nowela ustawy budżetowej na 2024 r. zakłada, że dochody państwa w 2024 r. wyniosą 626 mld zł (a nie 682,4 mld zł, jak zapisano w pierwotnej ustawie budżetowej). Wydatki mają pozostać niezmienione i wyniosą 866,4 mld zł, zaś deficyt budżetu ma nie przekroczyć 240,3 mld zł. W pierwotnym budżecie na ten rok poziom deficytu zapisany był na 184 mld zł.

W nowelizacji dochody z VAT zostały zaplanowane na poziomie niższym o 22,9 mld zł niż w budżecie. Dochody z CIT będą niższe o 11,5 mld zł, niższe też o ok. 11,5 mld zł będą wpływy z PIT, choć w większości ten ubytek wynika z przekazania środków z PIT samorządom.

Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustalono na kwotę 272,8 mld zł.

Zwiększenie możliwości pożyczkowych dla jednostek samorządu terytorialnego

Wprowadzone zmiany umożliwią również ministrowi finansów udzielanie ze środków budżetu państwa pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego do kwoty 500 tys. tys. zł. - wcześniej było to 200 tys. zł.

W nowelizacji zapisano także przekazanie samorządom dodatkowych 10 mld zł (z czego 8,2 mld zł to środki z PIT, których brak obniży wysokość wpływów z tego podatku w budżecie centralnym). Poza tym 1,2 mld zł otrzyma NFZ, a 600 mln zł – KRUS. (PAP)

mmu/ dki/