6-7 mld zł oszczędności

Reklama

"Są już pierwsze oszczędności w tegorocznym budżecie. ZUS nie weźmie całej dotacji, jaką zaplanowano dla niego na ten rok. Według informacji "Pulsu Biznesu" zakład wykorzysta nie więcej niż 66 mld zł z 72,7 mld zł zapisanych w ustawie budżetowej" - wskazała gazeta.

Jak przekazał "PB", ZUS nie musi wykorzystywać pełnej dotacji budżetowej, bo sytuacja finansowa funduszy, którymi zarządza, jest bardzo dobra. Dotyczy to zwłaszcza Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego wypłacane są emerytury i renty w powszechnym systemie emerytalnym.

Przychody ze składek wyższe niż rok temu

Według danych, które ZUS publikuje w piątek, po trzech kwartałach przychody FUS ze składek sięgały 310,3 mld zł. To o 16 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Pokrycie wydatków wpływami ze składek utrzymuje się blisko rekordowych poziomów: po trzech kwartałach sięgało 83,8 proc. To więcej niż w poprzednim roku (83,6 proc.) i niewiele mniej niż w rekordowym roku 2022 (85 proc.) - podała gazeta.

Dobra sytuacja na rynku pracy

ZUS tłumaczy, że dobra sytuacja finansowa jego największego funduszu to przede wszystkim efekt rozgrzanego rynku pracy. Zwłaszcza wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, który wyniósł 11,4 proc. rok do roku, co niweluje niewielki spadek zatrudnienia (o 0,3 proc.). Wzrost funduszu płac (czyli sumy wypłat ze wszystkich etatów) bezpośrednio przekłada się na zwiększenie wpływów ze składek - poinformowała gazeta. (PAP)