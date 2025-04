Mazowsze wyemituje cztery serie obligacji na okaziciela o wartości 400 milionów złotych. Mają one zmienne oprocentowanie, ustalone za pomocą WIBOR 6M, powiększony o marżę. Zdaniem marszałka Adama Struzika, ta emisja to dowód na to, że region to wiarygodny partner.

"Przeszło 3 mld zł, czyli ok. 40 proc. budżetu województwa przeznaczyliśmy w tym roku na inwestycje. To kontynuacja ważnych dla mieszkańców naszego regionu inwestycji na drogach wojewódzkich, w szpitalach, spółkach kolejowych czy teatrach i muzeach. Środki pozyskane z emisji obligacji to istotne źródło współfinansowania najważniejszych inwestycji" - tłumaczył marszałek województwa mazowieckiego.

"Sygnał zaufania, jakim Mazowsze cieszy się na rynku"

"Debiut to przykład dojrzałego podejścia do finansów publicznych i kolejny krok w konsekwentnym budowaniu nowoczesnego modelu zarządzania kapitałem przez jednostki samorządowe. Emisja o wartości 400 mln zł, przeprowadzona w formule czterech serii obligacji, stanowi nie tylko solidne wsparcie dla inwestycji regionalnych, ale też sygnał zaufania, jakim Mazowsze cieszy się na rynku. Mazowsze to region o wyjątkowym znaczeniu – zarówno gospodarczo, jak i społecznie. Włączenie województwa do grona emitentów notowanych na Catalyst podkreśla rosnącą rolę rynku kapitałowego jako narzędzia finansowania ambitnych, odpowiedzialnych projektów rozwojowych" - ocenia z kolei pierwszy, tegoroczny debiut jakiegokolwiek regionu Polski na rynku Catalyst, Tomasz Bardziłowski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.



Długofalowa wizja rozwoju województwa

Mazowsze - jak wynika z komunikatu - wytwarza prawie 24 proc. PKB Polski. W 2025 województwo otrzymało tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości od Europejskiego Komitetu Regionów. Z kolei w rankingu „European Cities and Regions of the Future” Financial Times, województwo to znalazło się w pierwszej dziesiątce największych europejskich regionów w aż trzech kategoriach: przyjazność do biznesu, efektywność i kapitał ludzki.

Władze województwa kładą bowiem duży nacisk na długofalową wizję rozwoju, zapisaną w „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze (SRWM)”. Oparta jest ona na m.in. zasadach zrównoważonego rozwoju, w których położono nacisk na wzmocnienie roli samorządów oraz wyrównywanie szans rozwojowych.

Co jest celem emisji obligacji?

Emisja obligacji jest zaś krokiem, by zwiększyć dostępność inwestycyjną regionu. W wejściu województwa na rynek Catalyst pomagają bank PKO oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

"Jesteśmy kluczowym partnerem finansowym dla strategicznych samorządowych grup kapitałowych. Dzięki naszej bazie kapitałowej finansujemy projekty infrastrukturalne i inwestycje, także te realizowane przez samorządy, które mają bezpośrednie przełożenie na rozwój gospodarczy naszego kraju. Zajmujemy się również kompleksową obsługą budżetów samorządów – od wielu lat obsługujemy budżet województwa mazowieckiego" - mówi Anna Węgrzanowska, dyrektor Biura Klienta Sektora Publicznego w PKO Banku Polskim.

"Wspieranie sektora samorządowego jest jednym z filarów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego. Debiut Mazowsza na rynku Catalyst bardzo nas cieszy. Jest to największa emisja obligacji komunalnych notowanych na giełdzie, którą jako BGK współorganizowaliśmy. Zaufanie, jakim obdarzył nas zarząd województwa mazowieckiego, jest dla nas potwierdzeniem kompetencji BGK na rynku emisji obligacji komunalnych - podsumowuje mówi Ewa Tyrka, dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego w BGK.