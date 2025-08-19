Świadczenie ponad 6000 zł dla wszystkich seniorów w 2025

Wśród wielu dodatków dla emerytów istnieje jedno szczególne świadczenie, które nie wymaga ani stażu pracy, ani składania długiej dokumentacji. Wypłacane jest co miesiąc – bezterminowo – a jego wysokość potrafi zaskoczyć. W 2025 roku kwota ta sięga nawet 6589,67 zł brutto.

Co ważne, nie trzeba nawet być ubezpieczonym w ZUS czy KRUS, by móc je otrzymać. Wystarczy jeden dokument i przekroczenie konkretnej granicy wieku - ukończenia 100 lat.

Podstawą prawną aktualnego świadczenia jest ustawa z dnia 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia (Dz.U. 2024 poz. 1674).

Ponad 6000 zł miesięcznie dla emerytów z tych roczników

Świadczenie honorowe w 2025 roku przysługuje:

osobom urodzonym w 1925 roku (jeśli nie rozpoczęli pobierania dodatku w 2024 roku) oraz

osobom z rocznika 1926.

Kto wypłaca to świadczenie 6000 zł i jak długo?

Wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a w przypadku rolników – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Świadczenie przysługuje dożywotnio. Oznacza to, że raz przyznane, trafia na konto co miesiąc – aż do końca życia. Osoby, które nigdy nie były ubezpieczone, muszą złożyć prostą deklarację oraz dokument potwierdzający wiek.

Od czego zależy wysokość wypłat?

Kwota świadczenia jest ustalana na podstawie obowiązującej stawki w dniu nabycia prawa. Oznacza to, że osoby, które spełniły warunek wiekowy po 1 marca 2025 roku (waloryzacja emerytur), otrzymują wyższą stawkę – 6589,67 zł brutto miesięcznie. Dla tych, którzy przekroczyli granicę wieku wcześniej, obowiązuje kwota sprzed waloryzacji – 6246,13 zł brutto.

Ile osób w Polsce otrzymuje to świadczenie?

Aktualnie świadczenie honorowe tzw. premię za wiek otrzymuje 3300 osób, które ukończyły 100 lat - tak wynika zdanych ZUS.

Czy trzeba złożyć wniosek o świadczenie 6 tys. zł?

W większości przypadków nie trzeba robić nic – ZUS i KRUS przyznają je automatycznie. Wyjątkiem są osoby, które nie były ubezpieczone w żadnym z systemów. One muszą złożyć wniosek i dostarczyć dokument potwierdzający przekroczenie 100 lat.

To jeden z nielicznych dodatków, który przysługuje niezależnie od pracy, stażu czy składek. Wystarczy spełnić jeden warunek – wiekowy.

Dla kogo ponad 6 tys. zł co miesiąc?

To świadczenie to forma uhonorowania najbardziej doświadczonych członków społeczeństwa. Przyznawane do końca życia, bez względu na przeszłość zawodową, i wypłacane automatycznie – staje się miłym i zasłużonym dodatkiem. A co najważniejsze – jego wysokość przekracza nawet większość emerytur w Polsce.

Trzeba wiedzieć, że świadczenie honorowe: