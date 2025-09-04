Nowe limity dorabiania do emerytury od września 2025

Od 1 września 2025 roku obowiązują podwyższone progi zarobków dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę. Jeśli nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni), muszą pilnować swoich dodatkowych dochodów.

1. Do 6124,10 zł brutto miesięcznie – można dorabiać bez żadnych konsekwencji.

2. Od 6124,10 zł do 11 373,30 zł brutto miesięcznie – ZUS zmniejszy świadczenie, ale nie więcej niż:

939,61 zł – dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

704,75 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

798,72 zł – dla renty rodzinnej przysługującej jednej osobie.

3. Powyżej 11 373,30 zł brutto miesięcznie – ZUS całkowicie zawiesi wypłatę emerytury lub renty.

Kto nie musi martwić się limitami?

Nie wszyscy emeryci muszą kontrolować swoje dodatkowe dochody. Bez ograniczeń mogą pracować:

osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni),

(60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni), pobierający rentę rodzinną po osiągnięciu wieku emerytalnego, inwalidzi wojenni i wojskowi,

po osiągnięciu wieku emerytalnego, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby pobierające renty inwalidów wojennych i wojskowych, jeśli niezdolność do pracy ma związek ze służbą.

Dla tej grupy seniorów nie ma znaczenia wysokość zarobków – ZUS nie obniży i nie zawiesi świadczenia.

Jak ZUS sprawdza dodatkowe zarobki?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje informacje o wynagrodzeniach m.in. z deklaracji składanych przez pracodawców i na tej podstawie kontroluje limity.

Czy dodatkowe dochody z umów zleceń i o dzieło też liczą się do limitów?

Tak. Każdy rodzaj wynagrodzenia podlegający składkom ZUS jest brany pod uwagę przy wyliczaniu progów.

Dlaczego warto pilnować progów?

Jeśli dorabiasz do wcześniejszej emerytury lub renty, musisz dokładnie sprawdzać swoje miesięczne dochody. Nawet niewielkie przekroczenie limitu może skutkować obniżeniem świadczenia, a przy wyższych kwotach – jego całkowitym zawieszeniem. To oznacza, że pieniądze z ZUS po prostu nie wpłyną na konto.