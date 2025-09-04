Wydarzenie upamiętnia 80. rocznicę zwycięstwa Chin nad Japonią w II wojnie światowej odbyło się na placu Tian’anmen w Pekinie. Chiny demonstrują swoją siłę militarną na uroczystości o zabarwieniu politycznym, na którym byli obecni prezydent Chin Xi Jinping, Władimir Putin z Rosji i Kim Dzong Un z Korei Północnej.

Przed oficjelami przemaszerowało ponad 10 tys. żołnierzy, jednak wszystkie oczy będą zwrócone na technologię obronną kraju. Oto jaką nowoczesną broń Chiny prezentują na paradzie zwycięstwa.

Dron FH-97 - „lojalny skrzydłowy”

Z okazji Parady Zwycięstwa Chiny pokazały drona uderzeniowego stealth znanego jako „lojalny skrzydłowy”. FH-97 to jednosilnikowy, bezzałogowy dron szturmowy. Został nazwany pierwszym chińskim dronem stealth gotowym do walki i byłby pierwszym tego typu na świecie.

Samolot ten jest zdolny do przeprowadzania skoordynowanych ataków we współpracy z załogowymi samolotami odrzutowymi.

Szeroka gama dronów

Inne drony były szeroko eksponowane, w tym bezzałogowe drony podwodne, które miałyby zapewnić Chinom ogromne możliwości nadzoru.

Inny nowy sprzęt wojskowy, to między innymi systemem obrony przeciwrakietowej HQ-29, przeznaczony do przechwytywania pocisków ziemia-powietrze i pojazdów podwodnych.

Dostępnych jest również wiele innych technologii dronów, w tym platformy dronów montowane na czołgach, systemy rojów przeciwdronów, a także drony zautomatyzowane i drony-roboty-psy.

Broń hipersoniczna

Chiny nie ukrywają istnienia swojej broni hipersonicznej, w tym zaawansowanego modelu pocisku rakietowego, który może osiągać prędkość kilku tysięcy kilometrów na godzinę DF-17.

Na paradzie można było zobaczyć też uważany za najpotężniejszy chiński międzykontynentalny pocisk balistyczny, DF-61, który podobno ma zasięg 14 tys. km.

Na paradzie znalazł się również pociski DF-5C, nowy typ chińskiego międzykontynentalnego pocisku balistycznego z głowicą jądrową Dongfeng-5. Może on przenosić do 12 głowic na jednej rakiecie i jest wyposażony w technologię przeciwzakłóceniową.

Kolejnym pociskiem na paradzie był tzw. „Guam Killer” Dongfeng (DF)-26D. Jest to pocisk średniego zasięgu, który może trafić w bazy amerykańskie.

Pociski przeciwokrętowe

Siła morska Chin rośnie. Według doniesień, w 2024 r. Państwo Środka posiadało 12 okrętów podwodnych z napędem atomowym i 48 z napędem konwencjonalnym, w tym okręt podwodny nowej generacji typu 96, wyposażony w pociski balistyczne.

Jedną z najbardziej oczekiwanych broni będą zatem pociski przeciwokrętowe, które będą mogły unieszkodliwiać lotniskowce i duże jednostki morskie. Chiny zaprezentowały gamę takich pocisków przeciwokrętowych, w tym hipersoniczną rakietę YJ-17, pocisk balistyczny średniego zasięgu, który jest również wyposażony w hipersoniczny pojazd szybujący.

Źródło: EuroNews