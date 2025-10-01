Wniosek suszowy 2025 - do kiedy składać wniosek do ARiMR?

Wnioski o oszacowanie strat rolniczych przyjmowane są do 15 października 2025 roku. To termin ostateczny – jeśli rolnik nie złoży dokumentów do tego dnia, nie będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie ani inne formy pomocy suszowej.

Reklama

Brak wniosku oznacza także brak protokołu oszacowania strat, a ten dokument jest niezbędny, by skorzystać z pomocy przyznawanej przez państwo.

Ważne: Najpierw rolnik musi mieć protokół oszacowania strat, wydawany na podstawie wniosku suszowego, a dopiero potem może ubiegać się o konkretną pomoc finansową w formie dotacji od państwa. Bez protokołu nie ma podstawy do wypłat.

Kto może złożyć wniosek o szacowanie szkód suszowych w 2025 roku?

O pomoc mogą ubiegać się wyłącznie aktywni producenci rolni, którzy:

posiadają numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów i gospodarstw,

w krajowym systemie ewidencji producentów i gospodarstw, w 2025 roku złożyli wniosek o płatności bezpośrednie ,

, odnotowali szkodyw uprawach spowodowane suszą przekraczające 30% średniej rocznej produkcji roślinnej z ostatnich 3 lat, prowadzą gospodarstwa w formie mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw w rozumieniu unijnych przepisów.

Jak złożyć wniosek suszowy 2025?

Wnioski składane są wyłącznie online przez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą” dostępną na stronie aplikacje.gov.pl. Do logowania wymagany jest profil zaufany, którym podpisuje się formularz.

Po zalogowaniu rolnik wypełnia dane gospodarstwa, wybiera działki i uprawy, w których wystąpiły straty, a następnie generuje protokół oszacowania szkód. Dokument trafia automatycznie do MRiRW i ARiMR.

Kiedy wypłata odszkodowań za suszę 2025?

Jak już wspomnieliśmy, protokół oszacowania strat to podstawa, aby rolnik mógł ubiegać się o pomoc finansową z budżetu państwa. Wypłaty realizowane są po zakończeniu naboru i weryfikacji wniosków przez ARiMR, czyli najwcześniej w IV kwartale 2025 roku.

Ważna instrukcja dla rolników

Jeśli rolnik ma problem ze złożeniem wniosku, może skorzystać z instrukcji dostępnej bezpośrednio w aplikacji. Ministerstwo Rolnictwa przygotowało krok po kroku opis, jak wypełnić formularz, aby uniknąć błędów. Poniżej instrukcja do pobrania.

Instrukcja jak zgłosić suszę rolniczą pobierz plik

Suszowe 2025 - 3 tys. zł na gospodarstwo

Przypomnijmy, że rolnicy mogli ubiegać się o pomoc suszową również w naborze trwającym od 4 do 16 kwietnia 2025 roku. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 52,2 tys. wniosków. Pierwsze wypłaty ruszyły jeszcze w kwietniu 2025. Co istotne – w tym naborze nie zastosowano współczynnika korygującego, ponieważ łączna kwota wypłat była niższa od zapisanego w budżecie limitu. Dzięki temu rolnicy otrzymali pełne wsparcie, czyli 3 tys. zł na gospodarstwo.