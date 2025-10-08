Renta chorobowa 2025 – ile wynosi?

Od 1 marca 2025 r. po waloryzacji renta chorobowa wynosi:

1 878,91 zł brutto – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

– renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 1 409,18 zł brutto – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Jeśli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej, świadczenia są wyższe:

2 254,69 zł brutto – całkowita niezdolność,

– całkowita niezdolność, 1 691,02 zł brutto – częściowa niezdolność.

Kwoty netto zależą od potrąceń (m.in. składki zdrowotnej i podatku). Średnio oznacza to ok. 1 600 zł netto przy całkowitej niezdolności oraz ok. 1 200 zł netto przy częściowej.

Ile wynosi najniższa renta chorobowa?

Najniższa renta chorobowa w Polsce jest ustalana ustawowo i dotyczy zarówno osób młodszych, jak i starszych. Od marca 2025 r. najniższe gwarantowane kwoty wynoszą:

1 878,91 zł brutto – całkowita niezdolność,

1 409,18 zł brutto – częściowa niezdolność.

Dzięki temu żadna osoba z prawem do renty chorobowej nie może otrzymywać mniej niż te stawki, nawet jeśli jej staż pracy był bardzo krótki.

Komu przysługuje renta chorobowa?

Świadczenie przysługuje każdej osobie ubezpieczonej, która:

Została uznana za całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy przez lekarza orzecznika ZUS.

przez lekarza orzecznika ZUS. Spełnia wymóg stażu ubezpieczeniowego – zwykle to 5 lat okresów składkowych i nieskładkowych w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku.

– zwykle to 5 lat okresów składkowych i nieskładkowych w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku. Niezdolność do pracy powstała w czasie zatrudnienia, pobierania zasiłku albo w ciągu 18 miesięcy od ich zakończenia.

Dodatkowy wyjątek dotyczy osób, które mają długi staż: kobiety z 25-letnim okresem składkowym i mężczyźni z 30-letnim – w takim przypadku nie trzeba spełniać wymogu 5 lat w ostatniej dekadzie.

Jak dostać rentę chorobową?

Procedura ubiegania się o świadczenie wygląda następująco:

Trzeba zgromadzić wyniki badań , opinie specjalistów, historie leczenia.

, opinie specjalistów, historie leczenia. Złożyć wniosek - formularz ERR dostępny w ZUS, można go złożyć w placówce, przez pełnomocnika lub online przez PUE ZUS.

dostępny w ZUS, można go złożyć w placówce, przez pełnomocnika lub online przez PUE ZUS. Stawić się na badanie przez lekarza orzecznika – ZUS wyznacza termin wizyty i na jej podstawie stwierdza stopień niezdolności do pracy.

– ZUS wyznacza termin wizyty i na jej podstawie stwierdza stopień niezdolności do pracy. Czekać na decyzję ZUS – po analizie dokumentów i orzeczenia wydawana jest decyzja o przyznaniu renty albo odmowie.

Jak obliczana jest wysokość renty chorobowej?

Wysokość świadczenia zależy od:

podstawy wymiaru – średniego wynagrodzenia z wybranych lat (najczęściej z 10 kolejnych lat pracy),

– średniego wynagrodzenia z wybranych lat (najczęściej z 10 kolejnych lat pracy), okresów składkowych i nieskładkowych , które mają wpływ na procent wyliczenia, rodzaju niezdolności – częściowej lub całkowitej.

, które mają wpływ na procent wyliczenia, rodzaju niezdolności – częściowej lub całkowitej. Im dłuższy staż ubezpieczeniowy i wyższe zarobki, tym wyższa renta. Jednak osoby z bardzo niskim stażem również otrzymują świadczenie minimalne, gwarantowane przez ustawę.

Jakie dodatki do renty chorobowej 2025?

Oprócz renty chorobowej w 2025 r. można otrzymać:

dodatek pielęgnacyjny – 330,07 zł (dla osób po 75. roku życia lub niezdolnych do samodzielnej egzystencji),

dodatek kombatancki – 333,29 zł,

dodatek dla sierot zupełnych – 553,30 zł.

Wszystkie dodatki podlegają waloryzacji i są przyznawane na podstawie odrębnych decyzji.

Czy na rencie chorobowej można pracować w 2025?

Tak, ale obowiązują limity zarobkowe. Jeśli renta pochodzi z ZUS, w 2025 roku graniczne kwoty przychodu to:

70% przeciętnego wynagrodzenia – po przekroczeniu renta zostaje zmniejszona,

130% przeciętnego wynagrodzenia – po przekroczeniu renta zostaje zawieszona.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2024 poz. 1631), zus.pl, gov.pl.