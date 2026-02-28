To rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne dla firm technologicznych, produkcyjnych, IT, centrów R&D czy startupów – ale nie tylko. Sprawdź, kto może z niej skorzystać i jak działa mechanizm preferencji.

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa (B+R)?

Definicja działalności B+R wynika z przepisów podatkowych (art. 4a pkt 26 ustawy o CIT).

Jest to działalność twórcza obejmująca:

badania naukowe lub

prace rozwojowe

prowadzona w sposób systematyczny w celu:

zwiększenia zasobów wiedzy,

wykorzystania tej wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W praktyce może to oznaczać m.in.:

tworzenie nowych produktów,

ulepszanie technologii,

opracowywanie nowych procesów produkcyjnych,

rozwój oprogramowania,

testowanie prototypów.

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi na innowacyjnych pracowników mogą skorzystać podatnicy, którzy:

ponoszą koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej ( B+R ),

), nie odliczyli ich w pełni w ramach klasycznej ulgi B+R (z powodu straty lub niskiego dochodu),

(z powodu straty lub niskiego dochodu), są płatnikami podatku PIT (czyli zatrudniają pracowników).

Preferencja dotyczy:

przedsiębiorców opodatkowanych na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

podatników działających na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w zakresie przychodów innych niż zyski kapitałowe).

Na czym polega mechanizm ulgi?

Ulga na innowacyjnych pracowników działa inaczej niż klasyczna ulga B+R.

Nie polega na dodatkowym odliczeniu w zeznaniu rocznym.

Pozwala pomniejszać bieżące zaliczki na PIT od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w B+R.

Podatnik może pomniejszyć zaliczki na podatek dochodowy pobierane jako płatnik o kwotę odpowiadającą nieodliczonej części ulgi B+R.

W przypadku podatników PIT:

Zgodnie z art. 26eb ustawy PIT możliwe jest pomniejszenie o:

12% nieodliczonej kwoty B+R – dla podatników na skali podatkowej,

19% nieodliczonej kwoty B+R – dla podatników na podatku liniowym.

W przypadku podatników CIT:

Zgodnie z art. 18db ustawy CIT – pomniejszenie wynosi iloczyn:

nieodliczonej kwoty ulgi B+R × stawka CIT obowiązująca podatnika (np. 9% lub 19%).

Jakie wynagrodzenia obejmuje ulga?

Pomniejszenia można dokonać w odniesieniu do zaliczek na podatek od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu:

stosunku pracy,

stosunku służbowego,

pracy nakładczej,

zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez pracodawcę,

umów zlecenia,

umów o dzieło,

praw autorskich.

Ważne Warunek kluczowy:

Pracownik musi być bezpośrednio zaangażowany w działalność B+R i przeznaczać na nią co najmniej 50% swojego czasu pracy.

Od kiedy można stosować ulgę?

Z preferencji można korzystać:

od miesiąca następującego po miesiącu złożenia zeznania rocznego,

do końca roku podatkowego, w którym złożono zeznanie.

To oznacza, że ulga realnie poprawia płynność finansową w trakcie roku – firma płaci niższe zaliczki na PIT od wynagrodzeń.

Co, jeśli ulga nie zostanie w pełni wykorzystana?

Jeżeli podatnik nadal nie wykorzysta przysługującej kwoty:

może ją rozliczać w kolejnych 6 latach podatkowych,

przy rozliczaniu należy uwzględnić już dokonane pomniejszenia w ramach ulgi na innowacyjnych pracowników.

Mechanizm jest więc elastyczny i pozwala rozłożyć korzyść podatkową w czasie.

Dlaczego ulga na innowacyjnych pracowników jest atrakcyjna?

W warunkach rosnących kosztów pracy i presji na innowacyjność, ulga:

poprawia bieżący cashflow,

wspiera firmy inwestujące w rozwój,

pozwala odzyskać część środków szybciej niż przy klasycznym rozliczeniu B+R,

jest szczególnie korzystna dla startupów i firm w fazie intensywnych inwestycji.

Dla wielu przedsiębiorstw to realne wsparcie finansowania zespołów R&D bez konieczności czekania na pełne rozliczenie w kolejnych latach.

Podsumowanie

Ulga na innowacyjnych pracowników to praktyczne narzędzie dla firm prowadzących działalność B+R, które:

poniosły stratę lub niski dochód,

zatrudniają pracowników zaangażowanych w projekty badawczo-rozwojowe,

chcą szybciej wykorzystać przysługujące odliczenia.

Dobrze wdrożona może znacząco poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa i stanowić element szerszej strategii optymalizacji podatkowej.