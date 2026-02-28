- Czym jest działalność badawczo-rozwojowa (B+R)?
- Kto może skorzystać z ulgi?
- Jakie wynagrodzenia obejmuje ulga?
- Od kiedy można stosować ulgę?
- Co, jeśli ulga nie zostanie w pełni wykorzystana?
- Dlaczego ulga na innowacyjnych pracowników jest atrakcyjna?
- Podsumowanie
To rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne dla firm technologicznych, produkcyjnych, IT, centrów R&D czy startupów – ale nie tylko. Sprawdź, kto może z niej skorzystać i jak działa mechanizm preferencji.
Czym jest działalność badawczo-rozwojowa (B+R)?
Definicja działalności B+R wynika z przepisów podatkowych (art. 4a pkt 26 ustawy o CIT).
Jest to działalność twórcza obejmująca:
- badania naukowe lub
- prace rozwojowe
prowadzona w sposób systematyczny w celu:
- zwiększenia zasobów wiedzy,
- wykorzystania tej wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.
W praktyce może to oznaczać m.in.:
- tworzenie nowych produktów,
- ulepszanie technologii,
- opracowywanie nowych procesów produkcyjnych,
- rozwój oprogramowania,
- testowanie prototypów.
Kto może skorzystać z ulgi?
Z ulgi na innowacyjnych pracowników mogą skorzystać podatnicy, którzy:
- ponoszą koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej (B+R),
- nie odliczyli ich w pełni w ramach klasycznej ulgi B+R (z powodu straty lub niskiego dochodu),
- są płatnikami podatku PIT (czyli zatrudniają pracowników).
Preferencja dotyczy:
- przedsiębiorców opodatkowanych na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- podatników działających na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w zakresie przychodów innych niż zyski kapitałowe).
Na czym polega mechanizm ulgi?
Ulga na innowacyjnych pracowników działa inaczej niż klasyczna ulga B+R.
- Nie polega na dodatkowym odliczeniu w zeznaniu rocznym.
- Pozwala pomniejszać bieżące zaliczki na PIT od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w B+R.
Podatnik może pomniejszyć zaliczki na podatek dochodowy pobierane jako płatnik o kwotę odpowiadającą nieodliczonej części ulgi B+R.
W przypadku podatników PIT:
Zgodnie z art. 26eb ustawy PIT możliwe jest pomniejszenie o:
- 12% nieodliczonej kwoty B+R – dla podatników na skali podatkowej,
- 19% nieodliczonej kwoty B+R – dla podatników na podatku liniowym.
W przypadku podatników CIT:
Zgodnie z art. 18db ustawy CIT – pomniejszenie wynosi iloczyn:
nieodliczonej kwoty ulgi B+R × stawka CIT obowiązująca podatnika (np. 9% lub 19%).
Jakie wynagrodzenia obejmuje ulga?
Pomniejszenia można dokonać w odniesieniu do zaliczek na podatek od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu:
- stosunku pracy,
- stosunku służbowego,
- pracy nakładczej,
- zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez pracodawcę,
- umów zlecenia,
- umów o dzieło,
- praw autorskich.
Ważne
Warunek kluczowy:
Pracownik musi być bezpośrednio zaangażowany w działalność B+R i przeznaczać na nią co najmniej 50% swojego czasu pracy.
Od kiedy można stosować ulgę?
Z preferencji można korzystać:
- od miesiąca następującego po miesiącu złożenia zeznania rocznego,
- do końca roku podatkowego, w którym złożono zeznanie.
To oznacza, że ulga realnie poprawia płynność finansową w trakcie roku – firma płaci niższe zaliczki na PIT od wynagrodzeń.
Co, jeśli ulga nie zostanie w pełni wykorzystana?
Jeżeli podatnik nadal nie wykorzysta przysługującej kwoty:
- może ją rozliczać w kolejnych 6 latach podatkowych,
- przy rozliczaniu należy uwzględnić już dokonane pomniejszenia w ramach ulgi na innowacyjnych pracowników.
Mechanizm jest więc elastyczny i pozwala rozłożyć korzyść podatkową w czasie.
Dlaczego ulga na innowacyjnych pracowników jest atrakcyjna?
W warunkach rosnących kosztów pracy i presji na innowacyjność, ulga:
- poprawia bieżący cashflow,
- wspiera firmy inwestujące w rozwój,
- pozwala odzyskać część środków szybciej niż przy klasycznym rozliczeniu B+R,
- jest szczególnie korzystna dla startupów i firm w fazie intensywnych inwestycji.
Dla wielu przedsiębiorstw to realne wsparcie finansowania zespołów R&D bez konieczności czekania na pełne rozliczenie w kolejnych latach.
Podsumowanie
Ulga na innowacyjnych pracowników to praktyczne narzędzie dla firm prowadzących działalność B+R, które:
- poniosły stratę lub niski dochód,
- zatrudniają pracowników zaangażowanych w projekty badawczo-rozwojowe,
- chcą szybciej wykorzystać przysługujące odliczenia.
Dobrze wdrożona może znacząco poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa i stanowić element szerszej strategii optymalizacji podatkowej.