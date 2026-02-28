rozwiń >

To rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne dla firm technologicznych, produkcyjnych, IT, centrów R&D czy startupów – ale nie tylko. Sprawdź, kto może z niej skorzystać i jak działa mechanizm preferencji.

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa (B+R)?

Definicja działalności B+R wynika z przepisów podatkowych (art. 4a pkt 26 ustawy o CIT).

Jest to działalność twórcza obejmująca:

  • badania naukowe lub
  • prace rozwojowe

prowadzona w sposób systematyczny w celu:

  • zwiększenia zasobów wiedzy,
  • wykorzystania tej wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W praktyce może to oznaczać m.in.:

  • tworzenie nowych produktów,
  • ulepszanie technologii,
  • opracowywanie nowych procesów produkcyjnych,
  • rozwój oprogramowania,
  • testowanie prototypów.
Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi na innowacyjnych pracowników mogą skorzystać podatnicy, którzy:

  • ponoszą koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej (B+R),
  • nie odliczyli ich w pełni w ramach klasycznej ulgi B+R (z powodu straty lub niskiego dochodu),
  • są płatnikami podatku PIT (czyli zatrudniają pracowników).

Preferencja dotyczy:

  • przedsiębiorców opodatkowanych na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • podatników działających na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w zakresie przychodów innych niż zyski kapitałowe).

Na czym polega mechanizm ulgi?

Ulga na innowacyjnych pracowników działa inaczej niż klasyczna ulga B+R.

  • Nie polega na dodatkowym odliczeniu w zeznaniu rocznym.
  • Pozwala pomniejszać bieżące zaliczki na PIT od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w B+R.

Podatnik może pomniejszyć zaliczki na podatek dochodowy pobierane jako płatnik o kwotę odpowiadającą nieodliczonej części ulgi B+R.

W przypadku podatników PIT:

Zgodnie z art. 26eb ustawy PIT możliwe jest pomniejszenie o:

  • 12% nieodliczonej kwoty B+R – dla podatników na skali podatkowej,
  • 19% nieodliczonej kwoty B+R – dla podatników na podatku liniowym.

W przypadku podatników CIT:

Zgodnie z art. 18db ustawy CIT – pomniejszenie wynosi iloczyn:
nieodliczonej kwoty ulgi B+R × stawka CIT obowiązująca podatnika (np. 9% lub 19%).

Jakie wynagrodzenia obejmuje ulga?

Pomniejszenia można dokonać w odniesieniu do zaliczek na podatek od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu:

  • stosunku pracy,
  • stosunku służbowego,
  • pracy nakładczej,
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez pracodawcę,
  • umów zlecenia,
  • umów o dzieło,
  • praw autorskich.

Ważne

Warunek kluczowy:
Pracownik musi być bezpośrednio zaangażowany w działalność B+R i przeznaczać na nią co najmniej 50% swojego czasu pracy.

Od kiedy można stosować ulgę?

Z preferencji można korzystać:

  • od miesiąca następującego po miesiącu złożenia zeznania rocznego,
  • do końca roku podatkowego, w którym złożono zeznanie.

To oznacza, że ulga realnie poprawia płynność finansową w trakcie roku – firma płaci niższe zaliczki na PIT od wynagrodzeń.

Co, jeśli ulga nie zostanie w pełni wykorzystana?

Jeżeli podatnik nadal nie wykorzysta przysługującej kwoty:

  • może ją rozliczać w kolejnych 6 latach podatkowych,
  • przy rozliczaniu należy uwzględnić już dokonane pomniejszenia w ramach ulgi na innowacyjnych pracowników.

Mechanizm jest więc elastyczny i pozwala rozłożyć korzyść podatkową w czasie.

Dlaczego ulga na innowacyjnych pracowników jest atrakcyjna?

W warunkach rosnących kosztów pracy i presji na innowacyjność, ulga:

  • poprawia bieżący cashflow,
  • wspiera firmy inwestujące w rozwój,
  • pozwala odzyskać część środków szybciej niż przy klasycznym rozliczeniu B+R,
  • jest szczególnie korzystna dla startupów i firm w fazie intensywnych inwestycji.

Dla wielu przedsiębiorstw to realne wsparcie finansowania zespołów R&D bez konieczności czekania na pełne rozliczenie w kolejnych latach.

Podsumowanie

Ulga na innowacyjnych pracowników to praktyczne narzędzie dla firm prowadzących działalność B+R, które:

  • poniosły stratę lub niski dochód,
  • zatrudniają pracowników zaangażowanych w projekty badawczo-rozwojowe,
  • chcą szybciej wykorzystać przysługujące odliczenia.

Dobrze wdrożona może znacząco poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa i stanowić element szerszej strategii optymalizacji podatkowej.

Autor: Sylwia Pusz, Starszy księgowy w Aider Polska (MDDP Outsourcing)