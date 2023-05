Spadające ceny litu i "krzyż śmierci". Oto 5 ważnych wykresów dla globalnego rynku towarów

1/5 Po raz drugi w historii danych Departamentu Handlu sięgających 1994 r., Stany Zjednoczone odnotowały nadwyżkę w handlu ropą naftową po uwzględnieniu inflacji. Eksport ropy i produktów wzrósł w marcu o ponad 24 proc. do rekordowych 27,6 mld dolarów, co stanowi największy miesięczny wzrost od 2017 r. Jak wynika z danych opublikowanych w zeszłym tygodniu, do USA sprowadzono ropę naftową o wartości 27,1 mld dolarów, najmniej od listopada. W ostatnim czasie notowania ropy naftowej mocno się wahały, kontrakty terminowe na West Texas Intermediate i Brent spadały trzeci tydzień z rzędu. Spadek nastąpił kilka dni po tym, jak koalicja OPEC+ rozpoczęła nową rundę cięć produkcji, mających pomóc w podtrzymaniu cen i prewencyjnej ochronie przed słabnącymi perspektywami makroekonomicznymi. Inwestorzy będą się koncentrować obecnie na miesięcznym raporcie OPEC dotyczącym rynku ropy, który ma się ukazać w czwartek, aby uzyskać dalsze wskazówki dotyczące podaży i popytu. Zmniejszona produkcja przez kartel w tym roku skłoniła analityków do zrewidowania swoich prognoz cenowych na koniec roku, z medianą prognozy na poziomie 86,38 USD za baryłkę Brent i 82 USD za WTI, zgodnie z danymi zebranymi przez Bloomberg.