W ciągu ostatnich 12 miesięcy indeks cen towarów i usług wzrósł do końca lutego o 7,9 procent przed korektą sezonową. Wzrost dotyczy wszystkich sektorów i jest największy od 1982 r. - poinformowało w czwartek Biuro Statystyki Pracy USA (US Bureau of Labor Statistics - BLS).

"Indeks wszystkich pozycji wzrósł o 7,9 procent w ciągu rocznego ujęcia kończącego się w lutym. Wzrost jest największy od stycznia 1982 r. Ceny stale rosną. indeks wszystkich pozycji minus żywność i energia wzrósł o 6,4 proc., co stanowi największą roczną zmianę od okresu kończącego się w sierpniu 1982 r." - zaznaczył BLS. Reklama "Wzrosty cen za paliwo, mieszkanie i żywności miały największy wpływ na wzrost całości indeksu" - podkreślił BLS. "Cena samego paliwa, tylko w lutym wzrosła o 6,6 proc. Stanowiło to prawie jedną trzecią miesięcznego wzrostu wszystkich pozycji" - poinformowała instytucja. Reklama BLS wyliczyło, że indeks cen energii wzrósł o 25,6 procent w ciągu ostatniego roku, a indeks cen żywności wzrósł o 7,9 procent, co jest "największym 12-miesięczny wzrostem od okresu kończącego się w lipcu 1981". "Wzrosty cen za paliwo, mieszkanie i żywność miały największy wpływ na wzrost całości indeksu" - podkreślił BLS. "Cena samego paliwa wzrosła w lutym o 6,6 proc., co stanowiło prawie jedną trzecią miesięcznego wzrostu wszystkich pozycji" - poinformowała instytucja. Według BLS amerykańska żywność jest najdroższa od kwietnia 2020 r. Z kolei "wskaźnik mieszkaniowy był zdecydowanie największym czynnikiem wzrostu - w lutym wzrósł o 1,4 proc " - zaznaczył BLS. Wskaźnik mieszkaniowy obejmuje rekreację, wyposażenie i prowadzenie gospodarstwa domowego, ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, opiekę osobistą i bilety lotnicze. Biuro Statystyki Pracy (Bureau of Labor Statistics, BLS) jest instytucją Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych. Odpowiada za analizę danych gospodarczych, w szczególności z zakresu statystyki pracy. (PAP) autorka: Ewa Nehring