Banki centralne będą musiały podnieść stopy procentowe znacznie wyżej niż pierwotnie oczekiwano, aby okiełznać inflację i obniżyć wzrost cen do wyznaczonego celu, powiedział Roubini we wtorek na szczycie biznesowym zorganizowanym przez Australian Financial Review.

Inflacja będzie wysoka

„Inflacja pozostanie wysoka, ponieważ ceny surowców pozostaną wysokie w tym roku” – powiedział Roubini. Dodał, że czynnikami napędzającymi inflację będzie m.in. zaostrzenie wojny w Ukrainie i rosnący chiński popyt na surowce w warunkach powrotu do wzrostu gospodarczego.

Roubini, który zyskał przydomek „Doktor Zagłada” ze względu na swoje długo utrzymujące się niedźwiedzie prognozy dotyczące światowej gospodarki, powiedział, że inflacja w USA, Europie i Australii okazała się trwalsza, niż przewidywały rynki i banki centralne. Reserve Bank of Australia zgodnie z oczekiwaniami podniósł we wtorek stopy procentowe o 25 punktów bazowych do 3,6 proc. Była to 10. podwyżka z rzędu.

Bank centralny Australii znów podnosi stopy

Peter Costello, prezes australijskiego Future Fund, powiedział, że RBA przejrzy swój plan obniżania inflacji. Musi też przekonać opinię publiczną do znacznie ostrzejszego nastawienia Rezerwy Federalnej niż mają lokalni decydenci.

Gubernator RBA, Philip Lowe, znalazł się pod presją, jeśli chodzi o jego zdolność do przekazywania spójnego przesłania na temat polityki monetarnej po tym, jak podczas pandemii wskazywał, że stopy procentowe prawdopodobnie pozostaną na rekordowo niskim poziomie do 2024 r.