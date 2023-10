Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo spadł o 0,1 proc. kw/kw w strefie euro i wzrósł o 0,1 proc. w całej Unii Europejskiej w III kw. 2023 r., wynika ze wstępnych danych urzędu statystycznego Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wyrównany sezonowo wzrósł w III br. o 0,1 proc. w strefie euro oraz w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,2 proc. wzrostu w tym ujęciu.

Inflacja HICP w strefie euro

Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,9 proc. r/r w październiku 2023 r. wobec 3,9 proc. r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, prezentując wstępne dane. W ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,1 proc.

"Biorąc pod uwagę główne składniki inflacji w strefie euro, oczekuje się, że żywność, alkohol i tytoń będą miały najwyższą roczną stopę w październiku (7,5 proc., w porównaniu z 8,8 proc.we wrześniu), a następnie usługi (4,6 proc., w porównaniu z 4,7 proc. we wrześniu), towary przemysłowe nieenergetyczne (3,5 proc. w porównaniu z 4,1 proc. we wrześniu) i energia (-11,1 proc. w porównaniu z -4,6 proc. we wrześniu)" - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy wynosił 3,1 proc. r/r.

