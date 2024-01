Roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii wzrosła w grudniu zeszłego roku do 4,0 proc. - podał w środę urząd statystyczny ONS. To pierwszy przypadek od 10 miesięcy, by inflacja wzrosła i zaskoczenie dla analityków, którzy spodziewali się jej spadku z 3,9 proc. do 3,8 proc.